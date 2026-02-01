Nemzeti Sportrádió

Az alsó ágon a szerbek és a britek nyerték a csoportot a női vízilabda Eb-n

2026.02.01. 17:56
A britek 15 gólt ünnepelhettek Portugália ellen (Fotó: europeanaquatics.org)
A szerb válogatott szétlövés után vereséget szenvedett Németországtól a funchali női vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi játéknapján, míg Nagy-Britannia magabiztosan győzött Portugália ellen.

A szerbek a vereség ellenére is az élen zártak az alsó ágon, a G-csoportban, és hétfőn a 9. helyért ugorhatnak a medencébe. A H-csoportban a britek magabiztosan lettek elsők a 9-16. helyért zajló középdöntős szakaszban.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ
A 9–16. HELYÉRT
G-CSOPORT
Szlovákia–Törökország 9–13 (4–5, 3–2, 2–4, 0–2)
Németország–Szerbia 9–9 (3–4, 4–4, 1–0, 1–1) – szétlövéssel: 4–3

A csoport végeredménye
1. Szerbia 7 pont
2. Németország 6 pont
3. Törökország 5 pont
4. Szlovákia 0 pont

H-CSOPORT
Románia–Svájc 12–14 (3–3, 3–1, 3–5, 3–5)
Portugália–Nagy-Britannia 8–15 (0–3, 4–3, 1–5, 3–4)

A csoport végeredménye: 
1. Nagy-Britannia 9 pont
2. Portugália 6 pont
3. Svájc 3 pont
4. Románia 0 pont

Az azonos pozícióban végzők játszanak hétfőn a 9., a 11., a 13. és a 15. helyért.

KÉSŐBB
AZ 1–8. HELYÉRT
E-CSOPORT
16.30: Olaszország–Franciaország 
19.45: Görögország–Horvátország
F-CSOPORT
18.00: MAGYARORSZÁG–Izrael (Stream: m4sport.hu, Rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
21.15: Hollandia–Spanyolország

 

