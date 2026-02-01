Az alsó ágon a szerbek és a britek nyerték a csoportot a női vízilabda Eb-n

A szerbek a vereség ellenére is az élen zártak az alsó ágon, a G-csoportban, és hétfőn a 9. helyért ugorhatnak a medencébe. A H-csoportban a britek magabiztosan lettek elsők a 9-16. helyért zajló középdöntős szakaszban.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ

A 9–16. HELYÉRT

G-CSOPORT

Szlovákia–Törökország 9–13 (4–5, 3–2, 2–4, 0–2)

Németország–Szerbia 9–9 (3–4, 4–4, 1–0, 1–1) – szétlövéssel: 4–3

A csoport végeredménye

1. Szerbia 7 pont

2. Németország 6 pont

3. Törökország 5 pont

4. Szlovákia 0 pont

H-CSOPORT

Románia–Svájc 12–14 (3–3, 3–1, 3–5, 3–5)

Portugália–Nagy-Britannia 8–15 (0–3, 4–3, 1–5, 3–4)

A csoport végeredménye:

1. Nagy-Britannia 9 pont

2. Portugália 6 pont

3. Svájc 3 pont

4. Románia 0 pont

Az azonos pozícióban végzők játszanak hétfőn a 9., a 11., a 13. és a 15. helyért.

KÉSŐBB

AZ 1–8. HELYÉRT

E-CSOPORT

16.30: Olaszország–Franciaország

19.45: Görögország–Horvátország

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Izrael (Stream: m4sport.hu, Rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

21.15: Hollandia–Spanyolország