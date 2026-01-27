Hollandia a Svájc elleni kiütéses győzelemmel közel került a továbbjutáshoz a női póló Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2026.01.27. 11:41
Fotó: waterpolo.nl
Hollandia 28–2-re legyőzte Svájcot a női vízilabda Európa-bajnokság D-csoportjában Funchalban, ezzel nagyon közel került a továbbjutáshoz, és vélhetően a mieink elleni középdöntős meccshez.

A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe. A hollandok matematikailag még nem biztosították a továbbjutásokat, mert még kialakulhat egy körbeverés három hatpontos együttessel, de a papírforma alapján aligha jön létre.

A D-csoport első és második helyezettje a B jelű  kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)

Később
18.00: Görögország–Franciaország

AZ ÁLLÁS
v
vgkp
1. Görögország

1

1

+17

3

2. Németország

2

1

1

+9

3

3. Franciaország

1

1

+2

3

4.  Szlovákia

2

2

−28

0


B-CSOPORT
14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.15: Portugália–Spanyolország
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Szerbia (Tv: M4 Sport)
19.45: Törökország–Horvátország
D-CSOPORT
Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)

Később
16.30: Izrael–Nagy-Britannia

AZ ÁLLÁS
v
vgkp
1. Hollandia

2

2

+36

6

2. Izrael

1

1

+15

3

3. Nagy-Britannia

1

1

−10

0

4.  Switzerland

2

2

−41

0

 

 

 

