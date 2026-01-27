Hollandia a Svájc elleni kiütéses győzelemmel közel került a továbbjutáshoz a női póló Eb-n
A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe. A hollandok matematikailag még nem biztosították a továbbjutásokat, mert még kialakulhat egy körbeverés három hatpontos együttessel, de a papírforma alapján aligha jön létre.
A D-csoport első és második helyezettje a B jelű kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)
Később
18.00: Görögország–Franciaország
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Görögország
1
1
–
–
–
+17
3
|2. Németország
2
1
–
–
1
+9
3
|3. Franciaország
1
1
–
–
–
+2
3
|4. Szlovákia
2
–
–
–
2
−28
0
B-CSOPORT
14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.15: Portugália–Spanyolország
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Szerbia (Tv: M4 Sport)
19.45: Törökország–Horvátország
D-CSOPORT
Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)
Később
16.30: Izrael–Nagy-Britannia
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Hollandia
2
2
–
–
–
+36
6
|2. Izrael
1
1
–
–
–
+15
3
|3. Nagy-Britannia
1
–
–
–
1
−10
0
|4. Switzerland
2
–
–
–
2
−41
0