Hollandia a Svájc elleni kiütéses győzelemmel közel került a továbbjutáshoz a női póló Eb-n

A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe. A hollandok matematikailag még nem biztosították a továbbjutásokat, mert még kialakulhat egy körbeverés három hatpontos együttessel, de a papírforma alapján aligha jön létre.

A D-csoport első és második helyezettje a B jelű kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)

Később

18.00: Görögország–Franciaország

AZ ÁLLÁS m gy gy

(szétlövés) v

(szétlövés) v gk p 1. Görögország 1 1 – – – +17 3 2. Németország 2 1 – – 1 +9 3 3. Franciaország 1 1 – – – +2 3 4. Szlovákia 2 – – – 2 −28 0



B-CSOPORT

14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.15: Portugália–Spanyolország

C-CSOPORT

13.15: Olaszország–Szerbia (Tv: M4 Sport)

19.45: Törökország–Horvátország

D-CSOPORT

Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)

Később

16.30: Izrael–Nagy-Britannia