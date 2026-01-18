Férfi vízilabda Eb: kiváló második félidővel újabb spanyol győzelem a mieink csoportjában
Az elődöntőért küzdő jelenlegi világ- és Európa-bajnok Spanyolországnak kötelező volt a győzelem Franciaország ellen, ezzel együtt toronymagas esélyese is volt a találkozónak a középdöntő E-csoportjának második fordulójában – bár egy ideig nem tudta kellőképpen lerázni a riválist.
Nem kezdtek a csapatok gólveszélyesen, illetve onnan is meg lehet közelíteni, hogy mindkét oldal jól védekezett – a franciák többször szereztek labdát, míg a spanyoloknál a blokkok mellett Unai Aguirre teljesítménye volt remek: a félidőig 75 százalékban védte ki a lövéseket (12/9). A franciák szereztek vezetést Alexandre Bouet által, és bár utána a spanyolok 4–0-s sorozattal léptek el, ekkor már a második negyed közepén jártunk. A nagyszünetig mindössze nyolc gól született, az állás 5–3 volt a David Martín vezette Spanyolország javára.
A fordulás után Roger Tahull góljával hiába vezetett ismét hárommal a spanyol együttes, Hugo Fontani ezután több szép védést mutatott be, elöl pedig két ziccert is kihasználtak a franciák Romain Marion-Vernoux és Lorris Canovas révén, ezzel felzárkóztak egy gólra (5–6). Utána két francia támadás is kontra faulttal végződött, míg a spanyolok elkezdték kíméletlenül kihasználni a helyzeteiket, Bernat Sanahuja ötméteresből és emberelőnyben is betalált, csapata a záró szakaszt négygólos (10–6) előnyből várhatta.
Innen már nem tudott visszajönni Vjekoslav Kobescak csapata, amely végül 14–8-ra kikapott Spanyolországtól, és továbbra is pont nélkül áll. Az általában a legtöbb gólt termelő, ezúttal két góllal záró Thomas Vernoux-t az utolsó percben kipontozódó háromgólos Bouet túllőtte, míg a spanyolok szépen elosztották egymás között a találatokat, hatan is két gólt szereztek, Sanahuja mellett Alejandro Bustos, Sergi Cabanas, Miguel de Toro, Álvaro Granados és Marc Larumbe is. A kapuban Aguirre 60 százalékkal zárt (20/12).
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
Franciaország–Spanyolország 8–14 (1–2, 2–3, 3–5, 2–4)
Montenegró–Hollandia 15–11 (1–3, 6–6, 3–1, 5–1)
20.15: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+)
|E-CSOPORT
|M
|Gy
|Gy (szétlövés)
|V (szétlövés)
|V
|Gk
|Pont
|1. Spanyolország
4
3
–
–
1
+20
9
|2. Magyarország
3
3
–
–
–
+16
9
|3. Szerbia
3
2
1
–
–
+7
8
|4. Montenegró
4
2
–
–
2
−6
6
|5. Hollandia
4
–
–
1
3
−18
1
|6. Franciaország
4
–
–
–
4
−19
0