Férfi vízi Eb: őrült meccsen győztek a szerbek a spanyolok ellen

A csapatok próbáltak kevés lehetőséget hagyni a másiknak – ezekkel a házigazda Szerbia gazdálkodott jobban. A második negyed végétől háromszor is két góllal vezetett, a harmadikban pedig először hárommal: Nikola Dedovics távoli lövése becsúszott Unai Aguirre hóna alatt, ezzel lett 9–6 – az Eb-újonc Milan Glusac pedig a hollandok elleni meccs után újból kiválóan őrizte a szerb kaput, vagy a társak blokkoltak.

A záró szakasz elején viszont Dusan Mandicsot hátraütés miatt brutalitásért kiállították, Szerbia négy percre emberhátrányba került. Alberto Munarriz kíméletlenül bevágta a kapott büntetőt, ám a túloldalon összehozott egyet, amelyet Vaszilije Martinovics értékesített. Spanyolország a négyperces emberelőny lepörgése után tudott csak visszajönni egyenlőre Unai Biel góljával (10–10), majd szintén ő juttatta az első negyed óta először vezetéshez csapatát. Ám a végét így is a szerbek bírták jobban, Sztrahinja Rasovics negyedik góljával az utolsó perc kezdetén egyenlített, míg az utolsó támadásból Viktor Rasovics lőtte meg a győzelmet érő gólt a kapásszélről egy keresztpassz után (12–11).

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

C-csoport, 2. forduló

Hollandia–Izrael 19–11 (4–3, 5–0, 5–5, 5–3)

Spanyolország–Szerbia 11–12 (3–3, 2–3, 2–3, 4–3)