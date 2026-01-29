Negyedenként hét gólt lőtt a magyar válogatott, és biztosan nyert Portugália ellen

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

3. FORDULÓ, B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 28–4 (7–2, 7–1, 7–1, 7–0)

Funchal. V: Markopulu (görög), Kuniková (szlovák)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Sümegi 2, VÁLYI V. 6, Keszthelyi R. 1, Varró 2, Faragó K. 2, Tiba 2. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), SZILÁGYI D. 2, Dömsödi 1, Aubéli 2, Rybanska 1, GARDA 2, HAJDÚ K. 5. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

PORTUGÁLIA: Sampaio – Machado 1, Pereira, Jardim, Rodrigues, LOUSA 1, Fernandes 1. Csere: Carvalho (kapus), Santos, Milheiro, Carmo, Sousa, Arromba 1, Reis. Szövetségi kapitány: Ferran Pascual

Emberelőny-kihasználás: 5/4, ill. 7/1

Gól – ötméteresből: 4/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – A meccs elején a portugálok kicsit harcosabbak voltak, bár fizikailag nem tudták megvalósítani az elképzeléseiket, taktikailag rendben lettek volna, és azért látszik, hogy a három edző nagyon dolgozik velük, akadtak jó elképzelések. Ám ezeket elsősorban lefordulásokkal és erővel hatástalanítottuk, és igazából egyoldalú volt a mérkőzés. Örülök, hogy a lányok élvezték, nyilván mindenki szeret gólokat dobni, persze nézőként más a helyzet. Most már készülünk a hollandok elleni összecsapásra, nagyon várom. Este megbeszélést tartunk, pénteken kettőt edzünk, videózunk. Annyi a lényeg, hogy keményen álljunk bele a szombati meccsbe, aztán lesz, ami lesz. Mi játszunk először a hollandokkal, tehát ők és a spanyolok már tudnak számolni. Erősek, kemények, de megijednünk nem kell ettől, felkészültünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem akármilyen sikerként könyvelhetjük el női csapatunk Románia ellen kedden elért 28–3-as győzelmét: Faragó Kamilláék a válogatott minden idők második legnagyobb Eb-góltermését hozták össze, az élen a 2018-as Európa-bajnokságon, a törökök ellen elért 32–5-ös siker áll. Ahogyan Cseh Sándor szövetségi kapitány a győzelmet követően nyilatkozott: az előttük álló néhány napra amolyan „miniedzőtáborként” tekintenek, s mint kiderült, kikapcsolódás is színesítette a programot, hiszen a hölgyek meglátogatták a Madeira Botanikus Kertet.

De csütörtökön már újfent a medence volt a középpontban, már továbbjutóként ugorhattunk vízbe a nálunk papíron jóval gyengébb, hazai környezetben szereplő Portugália ellen, amely 12–7-re verte meg a románokat, és 22–7-re kikapott Spanyolországtól.

A csapatkapitányunk, Keszthelyi Rita visszatért, ezúttal Leimeter Dóra kapott pihenőt. A kapuba visszatért Neszmély Boglárka, a románok ellen az ifjú Golopencza Szonja védett, jól. A nyitó sprintet Vályi Vanda megnyerte, és az első gólunk is az ő nevéhez köthető. Faragó Kamilla hosszú passzból, kapásból talált be (2–0), majd Maria Machado távolról lőtte meg Portugália első gólját. Gyors válasz következett, Vályitól. Hajdú Kata büntetőgóllal nyitott, aztán Vályi harmadszorra, majd negyedszerre is betalált. Carolina Fernandes szép ejtéssel szépített, Szilágyi Dorottya beállította a negyed 7–2-es eredményét.

A második felvonásban nem sokat változott a játék képe, valamivel nagyobb magyar fölény alakult ki, demokratikusan oszlottak meg a gólok, Aubéli Tekla, Garda Krisztina, Sümegi Nóra, Faragó, Hajdú, Keszthelyi és Vályi is betalált, a túloldalon egy találatig jutottak, 14–3-at mutatott az eredményjelző a félidőben.

Neszmélyt Golopencza váltotta a kapuban, portugál góllal indult az etap, ám ezt követően csak magyar gólokat láthattunk, ugyancsak hetet, az előző negyedhez hasonló változatosságban: Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Tiba Panna, Aubéli, Garda, Sümegi és Vályi is beköszönt – 21–4-gyel fordulhattunk a záró negyedre.

Tiba, Szilágyi, Vályi – immár hat gólnál járt – és Hajdú találata után Rybanska Natasa engedett el gyönyörű távoli bombát, így a kapusokon kívül az összes magyar mezőnyjátékos betalált. Portugália ebben a negyedben nem szerzett gólt, a magyar oldalról Hajdú és Varró is eredményes volt, ismét 28 gólig jutottunk, az előző meccshez képest csak eggyel kaptunk többet, 28–4-re nyertük meg tehát a találkozót.

Szép sikerrel hangoltak a hölgyek a középdöntőre, az F-csoportban Hollandiával és Izraellel találkoznak, elsőként a nehezebb falattal, a hollandokkal találkoznak, az elődöntőbe jutás szempontjából rendkívül meghatározó összecsapásra szombat este 19.15-től kerül sor.

A-CSOPORT

Görögország–Németország 26–5 (7–1, 6–1, 6–1, 7–2)

19.45: Franciaország–Szlovákia

AZ ÁLLÁS m gy gy

(szétlövés) v

(szétlövés) v gk p 1. Görögország 3 3 – – – +56 9 2. Franciaország 2 1 – – 1 –16 3 3. Németország 3 1 – – 2 –12 3 4. Szlovákia 2 – – – 2 −28 0



B-CSOPORT

Románia–Spanyolország 4–22 (1–7, 1–4, 1–5, 1–6)

Magyarország–Portugália 28–4 (7–2, 7–1, 7–1, 7–0)

A VÉGEREDMÉNY M Gy Gy

(szétlövés) V

(szétlövés) V Gk P 1. Magyarország 3 3 – – – +51 9 2. Spanyolország 3 2 – – 1 +31 6 3. Portugália 3 – – – 3 –34 0 4. Románia 3 – – – 3 −48 0



C-CSOPORT

Olaszország–Törökország 25–11 (7–2, 4–4, 7–3, 7–2)

18.00: Szerbia–Horvátország

AZ ÁLLÁS M GY GY

(SZÉTLÖVÉS) V

(SZÉTLÖVÉS) V GK P 1. Olaszország 3 3 – – – +37 9 2. Horvátország 2 1 – – 1 −5 3 3. Szerbia 2 1 – – 1 –10 3 4. Törökország 3 – – – 3 –22 0



D-CSOPORT

Hollandia–Izrael 23–6 (7–2, 6–2, 7–2, 3–0)

21.15: Svájc–Nagy-Britannia