A horvátok és a spanyolok játszanak az ötödik helyért

2026.02.03. 17:23
Ortiz négy gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
A horvát és az olimpiai bajnok spanyol válogatott nyert kedden a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon az 5–8. pozícióért zajló szakaszban, így ők játszhatnak szerdán az ötödik helyért.

A franciákat 11 góllal verő spanyoloknál Beatriz Ortiz, a Ferencváros légiósa négy találatig jutott, ezzel ő volt a mérkőzés legeredményesebb játékosa.

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Az 5–8. helyért
Horvátország–Izrael 16–11 (5–4, 3–2, 4–3, 4–2)
Spanyolország–Franciaország 15–4 (6–1, 4–1, 3–1, 2–1)
KÉSŐBB
Elődöntő
18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.15: Hollandia–Olaszország (Tv: M4 Sport)

 

 

