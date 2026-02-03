A horvátok és a spanyolok játszanak az ötödik helyért

A franciákat 11 góllal verő spanyoloknál Beatriz Ortiz, a Ferencváros légiósa négy találatig jutott, ezzel ő volt a mérkőzés legeredményesebb játékosa.

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

Az 5–8. helyért

Horvátország–Izrael 16–11 (5–4, 3–2, 4–3, 4–2)

Spanyolország–Franciaország 15–4 (6–1, 4–1, 3–1, 2–1)

KÉSŐBB

Elődöntő

18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.15: Hollandia–Olaszország (Tv: M4 Sport)