Huszonegy gólig meg sem állt a magyar férfi vízilabda-válogatott Málta ellen

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

MÁLTA–MAGYARORSZÁG 6–21 (2–4, 2–7, 2–5, 0–5)

Belgrád, 50 néző. Vezette: Berisvili (grúz), Turkkan (török)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ünnepi hangulat uralkodott Belgrád egyes részein keddről szerdára virradó éjszaka, éjfél környékén jelentősebbnek mondható tűzijátékozással kísérve. Ugyan a mindennapi életben természetesen Szerbiában is a Gergely-naptárt alkalmazzák, az ortodox egyház azonban ebben az országban a Julián-naptárt alkalmazza. A pravoszláv egyház hívei a 13.-ról 14.-re virradó éjjel ünneplik az újévet. (Ez megmagyarázza azt is, miért vannak még kint sok helyütt a karácsonyi díszek Szerbia fővárosában, tekintve, hogy az ortodox karácsony január 7-ére esik).

Január 14. azonban ettől még nem munkaszüneti nap, az emberek ugyanúgy elindulnak dolgozni, nem ürültek ki az utcák, a tömegközlekedési eszközök. És többek mellett a magyar válogatottnak is munkanapja, pontosabban meccsnapja volt szerdán – az A-csoportban már biztosan első Varga Zsolt csapata az utolsó helyezett Málta ellen zárta a csoportkört. Bár ellenfelünk nem játszott rosszul eddigi két mérkőzésén, Montenegrónak 12, Franciaországnak 13 gólt dobott, eközben viszont egyik csapat ellen sem úszta meg 20 gól alatt. Hasonlóan domináns mérkőzésre számíthattunk a mi esetünkben is – akár ennél is nagyobb különbséggel.

A 2020-as Európa-bajnokságon a Duna Arénában az akkor még Märcz Tamás vezette magyar válogatott 26–0-ra legyőzte Máltát a csoportkörben, ami az Európa-bajnokságok történetének legnagyobb különbségű sikere (holtversenyben a görögök 27–1-es törökök elleni diadalával a 2018-as tornán).

Tátrai Dávid gyorsan, fél perc után meg is szerezte az első gólunkat, utána viszont eltelt jó öt perc magyar gól nélkül, kicsit nehézkesen kezdtünk. A Vasassal 2023-ban Eurokupa-győztes korábbi orosz válogatott Ivan Nagajev – aki decemberben vette fel a máltai állampolgárságot –, ezalatt egyenlített, de aztán beindult a magyar henger. Az első negyed végéig még három gólt dobtunk, Angyal Dániel mindegyikben szerepet vállalt, ő szerezte a második gólunkat Vigvári Vendel asszisztjából, a további kettőnél Angyal szolgálta ki Kovács Pétert, majd Varga Vincét.

Távolról azért meg-megleptek minket a máltaiak, de mi sem maradtunk adósaik: a második negyed elején Batizi Benedek kihasználta az első emberelőnyünket kapásszélről Nagy Ákos keresztpassza után, Liam Galea ezután kihasznált egy emberelőnyt, de ez volt az utolsó, hogy relatív közel tudtak maradni (3–5), innentől már távolabbról nézték csak a hátunkat a máltaiak. Egyre jobban megtaláltuk a passz- és a lövősávokat, Vogel Soma pedig elkezdte szállítani a védéseket: egyik hárítása után remekül vette észre az előreúszó Vigvári Vincét, és szép gólpasszt ívelt neki (9–4). „Ez az, Soma, bravó!” – kapta a biztatást a társaktól.

11–4-gyel fordulhattunk, két emberelőny kijátszásán kívül többre nem mentek, sőt, Steven Camilleri kapufára lőtte az ötméteresét. Továbbra is szép passzokkal segítették egymást a társak – az egyik emberhátrányban Manhercz Krisztián kiválóan szedte le a máltai passzt a kapunk előterében, majd felúszott, és később pont neki adta a gólpasszt Nagy Ákos, ezzel már 13–5-re vezettünk, és még a harmadik negyedben elértük a tízgólos különbséget Vigvári Vendel révén (16–6). A záró szakaszban szintén ő lőtte meg a huszadik gólunkat, míg az ellenfél, bár rendesen kapta az emberelőnyöket, már nem tudott érvényesülni.

Málta tehát ezúttal sem menekült meg a legalább húsz kapott góltól, ellenben először maradt tíz alatt az Európa-bajnokságon. Varga Zsolt csapata ezzel hibátlanul fejezte be az első csoportkört – az már az első két mérkőzésen eldőlt, hogy a maximális 6 pontot viszi tovább magával a középdöntőbe.

PERCRŐL PERCRE

