Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n

A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

VÍZILABDA

Férfi Európa-bajnokság

Csoportkör, 3. forduló

D-csoport

Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)

Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE LM GY D V GK P 1. Olaszország 3 3 0 0 56–26 9 2. Románia 3 2 0 1 42–47 6 3. Törökország 3 1 0 2 44–55 3 4. Szlovákia 3 0 0 3 36–50 0

Később

B-csoport

18.00: Szlovénia–Grúzia

20.30: Görögország–Horvátország

(MTI)