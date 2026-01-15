Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n
Az olasz válogatott a papírformának megfelelően simán nyert a románok ellen, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportküzdelmeket a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.
VÍZILABDA
Férfi Európa-bajnokság
Csoportkör, 3. forduló
D-csoport
Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)
Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)
|A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|LM
|GY
|D
|V
|GK
|P
|1. Olaszország
|3
|3
|0
|0
|56–26
|9
|2. Románia
|3
|2
|0
|1
|42–47
|6
|3. Törökország
|3
|1
|0
|2
|44–55
|3
|4. Szlovákia
|3
|0
|0
|3
|36–50
|0
Később
B-csoport
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország
(MTI)
