Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n

R. P.R. P.
2026.01.15. 17:30
Fotó: Kovács Péter
Törökörszág férfi vízilabda Európa-bajnokság Olaszország
Az olasz válogatott a papírformának megfelelően simán nyert a románok ellen, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportküzdelmeket a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

 

A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

VÍZILABDA
Férfi Európa-bajnokság
Csoportkör, 3. forduló
D-csoport
Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)
Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYELMGYDVGKP
1. Olaszország330056–269
2. Románia320142–476
3. Törökország310244–553
4. Szlovákia300336–500

Később
B-csoport
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország

(MTI)

 

