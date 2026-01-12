Férfi vízilabda Eb: francia győzelem a mieink csoportjában

Nem jelentett különösebb gondot a csoportunkban szereplő francia vízilabda-válogatottnak Málta legyőzése, a nyugat-európai csapat 22–13-ra győzte le a szigetországiakat a belgrádi Európa-bajnokság második fordulójában. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott nyer a 15.15 órakor kezdődő Montenegró elleni összecsapáson, akkor csoportelsőként, a maximális hat ponttal jut a középdöntőbe. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-csoport, 2. forduló

Málta–Franciaország 13–22 (4–6, 2–5, 3–6, 4–5)

15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!