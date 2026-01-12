Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb: francia győzelem a mieink csoportjában

Vágólapra másolva!
2026.01.12. 15:15
Simán nyertek a franciák Málta ellen (Fotó: AFP)
Címkék
férfi vízilabda Európa-bajnokság Franciaország Málta
A magyarokkal azonos csoportban szereplő francia válogatott a papírformának megfelelően simán, 22–13-ra legyőzte a máltai csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában, hétfőn.

Nem jelentett különösebb gondot a csoportunkban szereplő francia vízilabda-válogatottnak Málta legyőzése, a nyugat-európai csapat 22–13-ra győzte le a szigetországiakat a belgrádi Európa-bajnokság második fordulójában. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott nyer a 15.15 órakor kezdődő Montenegró elleni összecsapáson, akkor csoportelsőként, a maximális hat ponttal jut a középdöntőbe. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD 
A-csoport, 2. forduló 
Málta–Franciaország 13–22 (4–6, 2–5, 3–6, 4–5) 
15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

férfi vízilabda Európa-bajnokság Franciaország Málta
Legfrissebb hírek

Manhercz Krisztián: Érvényesítettük az akaratunkat

Vízilabda
6 órája

Századokra voltak csak a hollandok a bombameglepetéstől a szerbek ellen a vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.10. 21:55

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
2026.01.09. 13:52

Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

Vízilabda
2026.01.07. 09:30

Ötméteresekkel nyert Párizsban az Eb-re készülő férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
2025.12.10. 22:51

Hollandia nyerte meg a G-csoportot, Lengyelország a második

Foci vb 2026
2025.11.17. 22:49

A hollandok hajszálra a vb-től a lengyelek elleni döntetlen után

Foci vb 2026
2025.11.14. 22:55

Sorsoltak a vízilabda Eb-re, nagyon nehéz lesz a legjobb négy közé jutni

Vízilabda
2025.09.13. 20:18
Ezek is érdekelhetik