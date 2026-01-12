A magyar válogatott a Montenegró elleni győzelemmel csoportelsőként jutott tovább az Eb-n

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 13–10 (4–3, 4–1, 3–1, 2–5)

Belgrád, 150 néző. V: Colombo (olasz), Svarc (izraeli)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Varga V., Manhercz K. 1, Vismeg Zs., FEKETE G. 2, Vigvári Vince 1, Nagy Ákos. Csere: ANGYAL 3, Vigvári Vendel 1, Jansik Sz. 1, Nagy Ádám 1, Tátrai D. 1, Kovács P. 2. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

MONTENEGRÓ: Durovics – MACICS 2, MATKOVICS 3, Mrsics 1, Perkovics, Holod 1, Popadics. Csere: Tesanovics (kapus), Sztupar 1, B. Vucskovics 1, Vujovics 1, Szpaics, Radovics, Gojkovics. Szövetségi kapitány: Dejan Szavics

Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 13/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

Kipontozódott: Varga V. (14. p.), Vismeg Zs. (21. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Kulcsmomentum volt az időkérés a harmadik negyed végén, mert megtalálták a montenegróiak a ritmust. Azonban visszavettük a kontrollt, remek megoldásokat alkalmaztunk, emberhátrányban kiválóan védekeztünk, extra energiákat mozgósítottunk, erre építhetünk. Erős játékosai vannak Montenegrónak, de jól lehoztuk a találkozót.

Dejan Szavics: – Jobb volt a magyar csapat, megérdemelten győzött. Időnként elég passzívan támadtunk, a magyarok pedig nagyon hatékonyak voltak kontratámadásból, és sok lövésünket blokkolták.

„Furcsa itt angolul beszélni” – kezdte Dejan Szavics, Montenegró szerb szövetségi kapitánya a pénteki hivatalos sajtótájékoztatón. Sőt, amikor egy újságíró kolléga szerbül kérdezte őt, és felhívták a tréner figyelmét, hogy angolul kell válaszoljon (angolul tartották a sajtóeseményt), ezt viccesen „büntetésnek” nevezte. Különleges volt visszatérnie, hiszen a tíz évvel ezelőtti belgrádi Európa-bajnokságon még Szerbiát vezette Eb-aranyéremig hazai közönség előtt – 2012 és 2022 ősze között összesen két olimpiai aranyérmet, egy világbajnoki és három kontinensbajnoki címet nyert a csapattal. 2020 után már nem jöttek úgy a sikerek, így hamarosan leköszönt a szerb kapitányi posztról, és 2024 novembere óta már a montenegrói férficsapatot edzi.

Hétfői ellenfelünk tétmérkőzésen legutóbb a 2018-as barcelonai Eb-n, az 5–8. helyért folytatott küzdelemben múlta felül a mieinket, de a már Szavics edzette csapat tavaly júniusban a Benu-kupa világbajnoki felkészülési tornán 15–8-ra kikapott Varga Zsolt együttesétől.

Vigvári Vince kezdte a gólgyártást, majd Aljosza Macics és Angyal Dániel is kihasznált egy emberelőnyt. Danilo Sztupar lövése pattant Manhercz Krisztián blokkjáról a kapuba, ezután Vlado Popadics a felső kapufára küldte az ötméterest – bár Csoma Kristóf is rajta volt, aki hamarosan először védett, emberhátrányban. Jansik Szilárd az ellenfelek szorításából centerből növelte a magyar előnyt, utána viszont nem figyeltünk Balsza Vucskovicsra, aki beúszott középre, és nem hibázott (4–3).

Az első negyedben a kiállításokat osztották úgy a játékvezetők, mint a cukrot, a másodikban a kontrákat, többnyire ellenünk. Egy előreívelt labdát Nagy Ádám vitt volna kapura, egy ötméteresért Dusan Matkovics visszahúzta, Manhercz pedig értékesítette. Ezután a szélekről, éles szögekből vettük be Darko Durovics kapuját, előbb Tátrai Dávid rosszkézről, majd a kapás oldalról járt túl a rivális kapus eszén. A kettő között Jovan Vujovics ugyan megint eredményes volt fórból, de összességében elkezdtek pontatlanná válni a montenegrói csapat támadásai. Kapufára, blokkra lőttek, el-eladták a labdát, csökkent a hatékonyságuk emberelőnyben is. Másfél perccel a félidő előtt Fekete Gergő kapta centerbe a labdát, és talált be közelről – a rontások ellenére veszélyes montenegrói támadások mellett fontos volt, hogy a fordulásra el tudtunk lépni négy góllal (8–4).

Ugyanis a harmadik negyedben kezdetben alig hagytak minket lőni. Szép Fekete-blokkot követően Csoma emberhátrányban egymás után két lövést is hárított, Dusan Matkovics góljával ugyan átmenetileg közelebb került az ellenfél, innentől viszont mintha kissé kezdett volna kiürülni a montenegrói tank. Hatpercnyi gólszünetre időkérés volt Varga Zsolt reakciója, és váltani tudtunk – három kéz magasodott Vigvári Vince előtt, néhány lóbálás után inkább leadta Kovács Péternek, őt pedig nem őrizték elég szorosan, büntetett is. Fekete szépségdíjas vízen megpattanó, csavart lövésével szintén nem lehetett mit kezdeni, ahogy a bal fához felúszó Nagy Ádámról is lemaradt a védője, amint megkapta a labdát, be is lőtte.