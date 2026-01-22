Montenegró szertezte meg az 7. helyet a vízilabda Eb-n
A belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon Montenegró végzett az 5. helyen miután 21–15-re legyőzte Romániát. A
A franciák a grúzokat győzték le magabiztosan, míg a hollandok fölényesen diadalmaskodtak a török gárda felett.
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 11. helyért
Hollandia–Törökország: 25–8 (8–2, 5–2, 5–3, 7–1)
A 9. helyért
Franciaország–Grúzia: 16–13 (4–2, 6–4, 4–4, 2–3)
Az. 7. helyért
Montenegró–Románia 21–15 (4–3, 6–3, 5–4, 6–5)
Később
Az 5. helyért
20.30: Spanyolország–Horvátország
