Hollandia lesz a mieink ellenfele a női póló Eb döntőjében

A címvédő Hollandia a keddi második elődöntőben, végig kézben tartva az ütközetet, négy góllal nyert az olaszok ellen. A magyarok a középdöntő első fordulójában, szombaton már összecsaptak a hollandokkal, akkor 5–4-re alulmaradtak.

A döntő csütörtökön közép-európai idő szerint 20.15-kor kezdődik.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

Hollandia–Olaszország 8–4 (4–1, 1–1, 1–1, 2–1)

KORÁBBAN

Magyarország–Görögország 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3

Az 5–8. helyért

Horvátország–Izrael 16–11 (5–4, 3–2, 4–3, 4–2)

Spanyolország–Franciaország 15–4 (6–1, 4–1, 3–1, 2–1)