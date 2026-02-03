Nemzeti Sportrádió

Hollandia lesz a mieink ellenfele a női póló Eb döntőjében

2026.02.03. 22:12
A hollandok örülhetnek az újabb döntős szereplésnek (Fotó: European Aquatics)
női vízilabda női vízilabda Eb vízilabda
A holland válogatottal játszik a magyar csapat a funchali női vízilabda Európa-bajnokság csütörtöki döntőjében.

A címvédő Hollandia a keddi második elődöntőben, végig kézben tartva az ütközetet, négy góllal nyert az olaszok ellen. A magyarok a középdöntő első fordulójában, szombaton már összecsaptak a hollandokkal, akkor 5–4-re alulmaradtak.

A döntő csütörtökön közép-európai idő szerint 20.15-kor kezdődik.

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
ELŐDÖNTŐ
Hollandia–Olaszország 8–4 (4–1, 1–1, 1–1, 2–1)
KORÁBBAN
Magyarország–Görögország 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3

Az 5–8. helyért
Horvátország–Izrael 16–11 (5–4, 3–2, 4–3, 4–2)
Spanyolország–Franciaország 15–4 (6–1, 4–1, 3–1, 2–1)

