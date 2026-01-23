Magyarország Eb-döntős, legyőzte az eddig veretlen görögöket!

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

ELŐDÖNTŐ

Görögország–Magyarország 12–15 (5–4, 3–4, 2–4, 2–3)

Belgrád, Beogradszka Aréna. Vezette: Franulovic (horvát), Bourges (francia)

Jegyzőkönyv később.

EZ A HARC MÉG NEM A VÉGSŐ – gondolhatták magukban a magyar férfi vízilabda-válogatott játékosai a keddi Spanyolország elleni siker után, amellyel eldőlt, hogy a nemzeti csapat sorozatban negyedik, Varga Zsolt irányítása alatt egymás után harmadik alkalommal is éremért játszhat az Európa-bajnokságon – már „csak” az volt a kérdés, hogy milyen színűért.

Az elődöntőben a belgrádi tornán hat meccs után egyedüliként veretlen Görögországgal néztünk szembe. A tavalyi szingapúri világbajnokságon bronzérmes görögök történetük során még sosem állhattak dobogóra Eb-n, és gondolhatták magukban: százszázalékos mérleggel érkezve miért ne pont most tennék biztossá az éremszerzést. Legjobb helyezésük két negyedik hely 1999-ben és 2016-ban, ráadásul tíz évvel ezelőtt, a legutóbbi belgrádi kontinenstornán, szintén itt, a Beogradszka Arenában éppen mi tettünk arról a harmadik helyről döntő párharcban, hogy lemaradjanak a pódiumról (13–10) ide.

A január eleji Trebinje-kupa Eb-felkészülési tornán Magyarország 12–9-re nyert – a tavaly áprilisi világkupadöntő óta (amelyben a görögök győztek 18–14-re) a két csapat első tétmérkőzését játszotta. A meccs fontosságát a szurkolók is érezték, akik a két oldalon nagyjából egyforma számban képviseltették magukat.

Görög ötméteressel kezdődött a találkozó, Konsztantinosz Geniduniasz nem hibázott, de mi is betaláltunk az első támadásból – a spanyolok ellen is Manhercz Krisztián iratkozott fel először az eredményjelzőre a mieinktől. Hamar elindult az adok-kapok: Konsztantinosz Kakarisz és Dimitriosz Szkumpakisz máris kétgólos görög előnyt alakított ki, és már épp örültünk volna, hogy Tátrai Dávid és Nagy Ákos révén egyenlítettünk, amikor Szkumpakisz és Nikolaosz Gilasz tett róla, hogy megint a rivális vezessen kettővel – Vigvári Vendel vitte közelebb a mieinket még az első negyedben (5–4 oda). Kellett idő, hogy kellőképp tudjunk reagálni a görög támadásokra, ám üdítő látvány volt, hogy első három emberfórunkat egyaránt kihasználtuk, csak Manhercz gólja született hat a hat ellen.

Hogy aztán Manhercz is kihasználjon egy fórt, Sztilianosz Argiropulosz második hibáját szedte össze – a túloldalon Jansik is megkapta, Gilasz rosszkézről adott remek gólpassza után Alexandrosz Papanasztasziu közelről, centerből tette be a kapunkba a labdát. Életerős távoli lövésekkel kínáltuk meg Emanuil Zerdevaszt, Manhercz már harmadszor volt eredményes, erre a görögök lemásolták az előző góljukat, Geniduniasz rosszkézről középre küldte, Kakarisznak nagyobb művelet lett volna kihagyni középről, közvetlen közelről. Manhercz ezután kiválóan szolgálta ki a kapásszélen az éles szögből betaláló Varga Vincét, Nikolaosz Papanikolau góljára Nagy Ákos válaszolt bombagóllal. Elkezdtük megakasztani a görög fórokat, Vogel Somától is jöttek a védések, de valahogy a vezetés még akart összejönni (8–8).

Nem úgy a fordulás után! Egyre többször megbosszulták magukat a görögök elpuskázott lehetőségei, Manhercz negyedszer köszönt be kegyetlen erővel, majd Nagy Ádám és Vismeg Zsombor háromgólosra növelte az előnyünket! Argiropulosz góljával zárkózott az ellenfél, de addigra már elment egynegyednyi idő görög gól nélkül. A harmadik negyed végén azonban Angyal Dánielnek megítélték a harmadik hibapontot is, Efsztathiosz Kalojeropulosz kapásszéli gyors lövését Vogel csak beüthette, Vigvári Vendel azonban újabb magyar emberfórt használt ki – a harmadik negyed végén még százszázalékos volt az emberelőnyös statisztikánk (7/7), és 12–10-re vezettünk!

Nagy Ádám vízre pattintott lövése fölészállt, meglett az első kihagyott fórunk, de annyi baj legyen – a jó védekezésünk miatt nem tudott mit kezdeni velünk a rivális, az addig kimondottan lelkes görög szurkolók is elcsendesedtek. Újabb elrontott görög emberelőny után a megúszó Jansik kapott labdát, két védő szorításában átejtette Panajiotisz Dzordzatoszt – a cserekapus kikotorta a labdát, de a Varga Zsolt által kikért videóbíró tanúsága szerint már bentről szedte ki, még ha csak hajszállal is. Kovács Péter újabb fórt harcolt ki, Varga Zsolt időkérése után Nagy Ádám bombázott a kapuba – kevesebb mint négy perc maradt hátra, és az ellenfél már-már hitehagyottan támadt a sok kapufa, magyar blokk, labdaszerzés hatására, no meg a négygólos magyar előny hatására. Kakarisz ejtésével és Argiropulosz előnyből lőtt góljával már csak közeledni tudtak. Az utolsó percben még Theodorosz Vlahosz szövetségi kapitány is piros lapot kapott, Varga Zsolt a túloldalon pedig elégedetten kortyolhatott a vizéből – Vigvári Vendel beállította a 15–12-es végeredményt, Magyarország pedig az elmúlt négy Eb-n a harmadik döntőjét játszhatja!