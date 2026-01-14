Spanyolország nyert, Hollandiával kezdünk a férfi vízilabda Eb középdöntőjében

Nem mutatott olyan gólveszélyes játékot Hollandia, mint Szerbia ellen a C-csoport első fordulójában; Spanyolország simán győzött a harmadik körben. A továbbjutásról nem döntő mérkőzésen (két forduló után Izrael már nem lehetett középdöntős) a hollandok egy negyedig még felvették a versenyt ellenfelükkel, utána viszont megannyi helyzetüket puskázták el – David Martín csapata a félidőre háromgólos előnyt alakított ki (7–4), majd könnyedén növelte ezt hat gólra a harmadik negyed végére (11–5, később 12–6).

Hollandia csapatszinten gyengén, 24.1 százalékban értékesítette a helyzeteit – 29 lövésből szereztek hét gólt, amelyből három büntető volt, a negyedik ötméteres pedig a kapufán csattant. Ezzel szemben a spanyolok mindössze kettővel több lövésből értek el kétszer annyi gólt (31/14, 45.2%), csapata legeredményesebbjeként a csapatkapitány Alberto Munárriz négy gólt szerzett. Spanyolország 14–7-es győzelmével eldőlt, hogy Hollandia a harmadik helyen végez, vagyis Magyarország ellen kezdi meg a középdöntőt pénteken.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

C-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Spanyolország–Hollandia 14–7 (3–2, 4–2, 5–2, 2–1)

20.30: Izrael–Szerbia

A-CSOPORT

MÁLTA–MAGYARORSZÁG 6–21 (2–4, 2–7, 2–5, 0–5)

18.00: Franciaország–Montenegró