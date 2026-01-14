Nemzeti Sportrádió

Spanyolország nyert, Hollandiával kezdünk a férfi vízilabda Eb középdöntőjében

• Belgrád
2026.01.14. 16:58
A spanyolok simán nyertek (Fotó: Kovács Péter)
A hollandok ellen kezdi pénteken a magyar válogatott a középdöntőt a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

 

Nem mutatott olyan gólveszélyes játékot Hollandia, mint Szerbia ellen a C-csoport első fordulójában; Spanyolország simán győzött a harmadik körben. A továbbjutásról nem döntő mérkőzésen (két forduló után Izrael már nem lehetett középdöntős) a hollandok egy negyedig még felvették a versenyt ellenfelükkel, utána viszont megannyi helyzetüket puskázták el – David Martín csapata a félidőre háromgólos előnyt alakított ki (7–4), majd könnyedén növelte ezt hat gólra a harmadik negyed végére (11–5, később 12–6).

Hollandia csapatszinten gyengén, 24.1 százalékban értékesítette a helyzeteit – 29 lövésből szereztek hét gólt, amelyből három büntető volt, a negyedik ötméteres pedig a kapufán csattant. Ezzel szemben a spanyolok mindössze kettővel több lövésből értek el kétszer annyi gólt (31/14, 45.2%), csapata legeredményesebbjeként a csapatkapitány Alberto Munárriz négy gólt szerzett. Spanyolország 14–7-es győzelmével eldőlt, hogy Hollandia a harmadik helyen végez, vagyis Magyarország ellen kezdi meg a középdöntőt pénteken.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
C-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Spanyolország–Hollandia 14–7 (3–2, 4–2, 5–2, 2–1)
20.30: Izrael–Szerbia
A-CSOPORT
MÁLTA–MAGYARORSZÁG 6–21 (2–4, 2–7, 2–5, 0–5)
18.00: Franciaország–Montenegró

 

Ezek is érdekelhetik