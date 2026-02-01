Nem okozott gondot Izrael legyőzése, ott leszünk a női vízilabda Eb elődöntőjében!

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–IZRAEL 22–6 (5–4, 5–1, 7–1, 5–0)

Funchal, 200 néző. V: Rakovics (szerb), Garcia (svájci).

MAGYARORSZÁG: Neszmély – Vályi V. 1, KESZTHELYI R. 4, Sümegi 1, Aubéli 1, Faragó K. 2, Leimeter. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), SZILÁGYI D. 3, Dömsödi 1, RYBANSKA 3, Garda 1, TIBA 3, Hajdú K. 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

IZRAEL: Geva – Yaacobi 1, Strugo, Markovsky, SASOVER 1, Levi, Bogachenko 1. Csere: Kakuzin (kapus), Rahoum, Wissmann, Levinshtein 1, TIROSH 2, Borenstein, Katzir. Szövetségi kapitány: Anasztasziosz Szalahasz

Emberelőny-kihasználás: 9/7, ill. 7/3.

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0.

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. –.

Kipontozódott: Sümegi (19. p.), Levinshtein (30. p.).

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Levi (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Elégedett vagyok az eredménnyel, de sokkal inkább az úttal, amit eddig bejártunk. Örülök, hogy sorozatban harmadik világversenyünkön elődöntőbe jutottunk. Tisztában voltunk vele, hogy fegyelmezett játékkal biztosan nyerünk, ilyenkor az is fontos, hogy az egymás iránti tisztelet meglegyen, és senkinek ne kelljen kellemetlen érzésekkel készülnie a folytatásra. Nem ilyenkor kell életünk formájában játszanunk, de mindenki becsülettel tette a dolgát, segítette a másikat, és örömmel vízilabdázott, nekem ez volt a legfontosabb.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egyszerű volt a matek: ha győzünk Izrael ellen a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában (amint azt tettük korábbi öt közös tétmeccsünk alkalmával), elődöntőbe jutunk. Hiába kaptunk ki 5–4-re Hollandiától szombaton, előzetesen még arra is volt esélyünk, hogy csoportelsőként jussunk a négy közé – ehhez a nap záró mérkőzésén az kell, hogy Spanyolország legfeljebb három góllal legyőzze Hollandiát.

Az első negyed kicsit izgalmasan alakult. Keszthelyi Rita 24 másodperc után szerzett vezetést első támadásunkból, Noa Sasover egy perc múlva viszont szép gólt ejtett Neszmély Boglárkának. Keszthelyi labdaszerzésből teremtett egy az egy elleni ziccert magának, nem is rontotta el, majd Rybanska Natasa bombagólja következett, utána viszont Noga Levinshtein és Miya Tirosh gyors gólokkal egyenlített. Aubéli Tekla centergóljával megint vezettünk, majd egy újabb szemfüles magyar labdaszerzést ismét Keszthelyi váltott gólra, a csapatkapitány ezzel háromból hárommal állt. Maria Bogachenko viszont ismét kihasznált egy emberfórt, az első negyed vége előtt így egy gólra zárkózott Izrael – ezzel ki is alakult a hollandok elleni meccsünk végeredménye, csak most a mi előnyünkkel.

A második negyed elején Alma Yaacobi lepte meg Neszmélyt – a tornán egyébként brillírozó, a hollandok ellen 72.2 százalékkal védő, három ötméterest is kiszedő kapus ezúttal nem kezdett jól, így az újabb izraeli egyenlítés után Golopencza Szonja kapott lehetőséget, és remekül szállt be. Ezután sikerült ellépnünk: Faragó Kamilla villámgyorsan kihasznált egy fórt, majd az ellenfél kontra faultja után Tiba Panna gondolkodott azon megúszás közben, kinek adja be rosszkézről középre – végül ő maga lőtt a kapuba. Garda Krisztina ötméteresből volt eredményes, az első félidő pedig szép magyar összjátékkal zárult – Faragó rosszkézről adta be a középen érkező Dömsödi Dalmának, aki már-már röplabdás mozdulattal tenyerelte be a kapuba a labdát: 10–5-re vezettünk.

Innen már nem volt megállás: ugyan az izraeliek is kapust cseréltek (Inbar Geváról bepattant egy-két védhető lövés, Roni Kakuzin érkezett), hiába. Rybanska Natasa két bombagóllal jelentkezett, Szilágyi Dorottya, Sümegi Nóra is beköszönt, Golopencza több mint 12 perc után kapott csak gólt, Miya Tirosh szerezte. Keszthelyi remekül játszotta meg középen Tibát, Faragó növelte még tovább az előnyünket, a kegyelemdöfést pedig a videóbíró adta meg az izraelieknek fél perccel a harmadik negyed vége előtt: Tahel Levi követett el brutalitást érő szabálytalanságot, és taszította négyperces emberhátrányba csapatát. Hajdú Kata értékesítette az ötöst.

A záró szakaszra teljesen elkészült az ellenfél az erejével, futószalagon jöttek a magyar gólok: Keszthelyi néggyel, Szilágyi, Rybanska és Tiba hárommal zárt, Golopencza Szonja pedig 92.9 százalékkal (14/13). Magabiztosan jutottunk a négy közé Funchalban.

PERCRŐL PERCRE