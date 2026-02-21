Újabb győzelmével negyeddöntős a Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupában
A montenegrói Nikola Moskov öt góllal járult hozzá a sikerhez; a győztes gólt Ekler Bendegúz dobta 23 másodperccel a vége előtt.
A csoportból az első két helyezett jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.
A magyar együttes – amely vasárnap délelőtt az olasz Bologna ellen zárja szereplését a csoportkörben – a további eredményektől függetlenül biztosan ott lesz a legjobb nyolc között.
FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
Selejtező, C-csoport (Montpellier)
EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát) 10–9 (2–2, 3–5, 2–0, 3–2)
A magyar csapat gólszerzői: Moskov 5, Vicskovics 2, Simon, Ekler, Bencz 1-1
Vasárnap játsszák
10.00: EPS-Honvéd–DeAkker Bologna (olasz)
Pénteken játszották
EPS-Honvéd–Montpellier WP (francia) 18–8
Csütörtökön játszották
EPS-Honvéd–A-Polo Sport Management (grúz) 20–19 – ötméteresekkel
(MTI)