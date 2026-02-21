Nemzeti Sportrádió

Újabb győzelmével negyeddöntős a Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupában

2026.02.21. 13:04
Ekler Bendegúz (Fotó: Dömötör Csaba)
vízilabda férfi vízilabda Konferenciakupa Honvéd vízilabda
Az EPS-Honvéd biztossá tette negyeddöntőbe jutását a férfi vízilabda Konferenciakupában, mivel szombaton 10–9-re legyőzte a horvát Primorje Rijekát a csoportkör harmadik fordulójában Montpellier-ben.

A montenegrói Nikola Moskov öt góllal járult hozzá a sikerhez; a győztes gólt Ekler Bendegúz dobta 23 másodperccel a vége előtt.

A csoportból az első két helyezett jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.

A magyar együttes – amely vasárnap délelőtt az olasz Bologna ellen zárja szereplését a csoportkörben – a további eredményektől függetlenül biztosan ott lesz a legjobb nyolc között.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
Selejtező, C-csoport (Montpellier)
EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát) 10–9 (2–2, 3–5, 2–0, 3–2)
A magyar csapat gólszerzői: Moskov 5, Vicskovics 2, Simon, Ekler, Bencz 1-1

Vasárnap játsszák
10.00: EPS-HonvédDeAkker Bologna (olasz)
Pénteken játszották
EPS-HonvédMontpellier WP (francia) 188
Csütörtökön játszották
EPS-HonvédA-Polo Sport Management (grúz) 2019 ötméteresekkel

(MTI)

 

