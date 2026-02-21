Újabb győzelmével negyeddöntős a Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupában

A montenegrói Nikola Moskov öt góllal járult hozzá a sikerhez; a győztes gólt Ekler Bendegúz dobta 23 másodperccel a vége előtt.

A csoportból az első két helyezett jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.

A magyar együttes – amely vasárnap délelőtt az olasz Bologna ellen zárja szereplését a csoportkörben – a további eredményektől függetlenül biztosan ott lesz a legjobb nyolc között.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

Selejtező, C-csoport (Montpellier)

EPS-Honvéd–Primorje Rijeka (horvát) 10–9 (2–2, 3–5, 2–0, 3–2)

A magyar csapat gólszerzői: Moskov 5, Vicskovics 2, Simon, Ekler, Bencz 1-1

Vasárnap játsszák

10.00: EPS-Honvéd–DeAkker Bologna (olasz)

Pénteken játszották

EPS-Honvéd–Montpellier WP (francia) 18–8

Csütörtökön játszották

EPS-Honvéd–A-Polo Sport Management (grúz) 20–19 – ötméteresekkel

(MTI)