Elkészült a vízilabda-világkupa csoportbeosztása, a regnáló olimpiai bajnokot kapták a magyarok
A csoportbeosztásokat Szilágyi Dorottya és Sztilianosz Argiropulosz közreműködésével sorsolták ki.
A magyar férfiválogatott a görögökkel, a hollandokkal és a szerbekkel csap majd össze, míg a másik négyesbe Olaszország, Spanyolország, Horvátország és az Egyesült Államok került.
A női válogatottunk Spanyolországgal, az Egyesült Államokkal és Japánnal került egy csoportba, míg a másik kvartettbe az olasz, görög, holland és ausztrál válogatottak kötöttek ki.
„Mindkét tornáról az első öt helyezett jut a júliusi, sydneyi világkupadöntőbe – itt, a divízió I-ben egyébként az első két helyezett megy tovább az 1-4. helyekért (itt egy újabb kört játszanak, az élen zárók a divízió II-ből érkezőkkel vívják a negyeddöntőiket, azaz megéri hajtani), míg a többiek az 5-8. helyért mérkőznek, ahonnan már csak a legjobb csatlakozhat a továbbjutókhoz” – írja a sorozat lebonyolításáról a waterpolo.hu.
A férfiak tornáját április 7–12. között rendezik meg Alexandropoliszban, míg a hölgyek május 1–6. között Rotterdamban mérkőznek meg egymással.
VÍZILABDA
VILÁGKUPA, DIVÍZIÓ I
Férfiak
I. csoport: Magyarország, Görögország, Hollandia, Szerbia
II. csoport: Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Egyesült Államok
Nők
I. csoport: Magyarország, Spanyolország, Egyesült Államok, Japán
II. csoport: Olaszország, Görögország, Hollandia, Ausztrália