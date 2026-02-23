Keddi sportműsor: négy csapat csatlakozik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntősei közé

FEBRUÁR 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög)

21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

34. FORDULÓ

21.00: Southampton–QPR (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Tavun–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

18.45: Flensburg (német)–Montpellier (francia) (Tv: Sport2)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

11.00: a negyeddöntő sorsolása, Bécs

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1030 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open, Llandudno

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dubai

Benne 12.30 körül: Marozsán Fábián–Rinderknech (francia)

ATP 500-as torna, Acapulco

ATP 250-es torna, Santiago

WTA 500-as torna, Mérida

WTA 250-es torna, Austin

Benne: Gálfi Dalma–Andreescu (kanadai), Gálfi Dalma, Bondár Anna–Harrison, Hewitt (amerikaiak), Stollár Fanny, Krueger (amerikai)–Aojama, Sibahara (japánok)

VÍZILABDA

NŐI OB I, FELSŐHÁZ

19.00: Ferencváros–UVSE (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Több volt ez, mint téli olimpia – a vonalban Csisztu Zsuzsa

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Ballai Attila jelentkezik. Napi sporteredmények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os téli olimpia, 1.rész

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli, jégkorongmagazin

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Csajok Ligája

15.30: Bánki Józseffel elemezzük az MTK–FTC örökrangadót

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Szegő Tibor, Gergelics József

17.00: Somogyi Zsolttal várjuk a BL-fordulót. Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Bajnokok Ligája összeállítás – a főszereplők gondolataival tekintünk vissza/előre. Közvetítés az Újpest–BJA ob I-es jégkorong bajnoki elődöntő 5. mérkőzéséről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Spiller István

19.00: Közvetítés az FTC–UVSE ob I-es női bajnoki vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Katona László

20.30: Beszámoló a sportlövők sajtótájékoztatójáról

21.00: Téli olimpia – a sportolók gondolatai

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág