Tenisz: Bondár az első fordulóban búcsúzott Austinban

2026.02.23. 23:05
Fotó: Getty Images
Kamilla Rahimova WTA Austin női tenisz Bondár Anna
Bondár Anna kikapott az 1. fordulóban az austini kemény pályás női tenisztornán.

A világranglistán 65. helyezett, hatodikként rangsorolt magyar játékos az üzbég színekben versenyző Kamilla Rahimovával (92.) csapott össze hétfőn. Az első szettben 2:3-nál vesztette el adogatógémjét, a másodikban pedig 5:5-nél. A mérkőzés 1 óra 35 percig tartott.

Az egyesült államokbeli viadalon ott van a főtáblán Gálfi Dalma is, aki Bondárral párosban is szerepel majd, illetve Stollár Fanny ugyancsak párosban lesz érdekelt, az amerikai Ashlyn Kruegerrel az oldalán.

TENISZ
WTA 250-ES TORNA, AUSTIN (283 347 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, 1. FORDULÓ
Kamilla Rahimova (üzbég)–Bondár Anna (6.) 6:3, 7:5

 

