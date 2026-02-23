Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából
Korán megszerezte a vezetést Paolo Vanoli együttese, egy rossz felszabadítási kísérlet után Moise Kean lőtt hat méterről a jobb alsóba. A folytatásban is a Fiorentina irányította a játékot, de a vendégek brazil kapusa, Nícolas remek napot fogott ki, így maradt az egygólos hazai előny. A fordulás után valamelyest kiegyenlítődött a játék, s főleg a hajrában a Pisának is voltak lehetőségei, de több gól már nem esett – a „violák” közvetlen riválist gyűrtek le, s a bennmaradást jelentő 16. helyen zárják a fordulót. 1–0
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
Fiorentina–Pisa 1–0 (Kean 13.)
Később
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Roma–Cremonese 3–0 (Cristante 59., Ndicka 77., Pisilli 86.)
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)
Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
26
21
1
4
62–21
+41
64
|2. Milan
26
15
9
2
41–20
+21
54
|3. Roma
26
16
2
8
34–16
+18
50
|4. Napoli
26
15
5
6
39–27
+12
50
|5. Juventus
26
13
7
6
43–25
+18
46
|6. Como
26
12
9
5
41–19
+22
45
|7. Atalanta
26
12
9
5
36–22
+14
45
|8. Sassuolo
26
10
5
11
32–35
–3
35
|9. Lazio
26
8
10
8
26–25
+1
34
|10. Bologna
25
9
6
10
34–32
+2
33
|11. Udinese
25
9
5
11
28–38
–10
32
|12. Parma
26
8
8
10
19–31
–12
32
|13. Cagliari
26
7
8
11
28–35
–7
29
|14. Genoa
26
6
9
11
32–37
–5
27
|15. Torino
26
7
6
13
25–47
–22
27
|16. Fiorentina
26
5
9
12
30–39
–9
24
|17. Cremonese
26
5
9
12
21–36
–15
24
|18. Lecce
26
6
6
14
17–33
–16
24
|19. Pisa
26
1
12
13
20–43
–23
15
|20. Verona
26
2
9
15
19–46
–27
15