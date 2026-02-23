Nemzeti Sportrádió

NB I: MTK Budapest–Ferencváros 0–2

Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából

M. B.M. B.
2026.02.23. 20:37
Fotó: Getty Images
A Fiorentina hazai pályán 1–0-ra nyert a Pisa ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 26. fordulójában.

Korán megszerezte a vezetést Paolo Vanoli együttese, egy rossz felszabadítási kísérlet után Moise Kean lőtt hat méterről a jobb alsóba. A folytatásban is a Fiorentina irányította a játékot, de a vendégek brazil kapusa, Nícolas remek napot fogott ki, így maradt az egygólos hazai előny. A fordulás után valamelyest kiegyenlítődött a játék, s főleg a hajrában a Pisának is voltak lehetőségei, de több gól már nem esett – a „violák” közvetlen riválist gyűrtek le, s a bennmaradást jelentő 16. helyen zárják a fordulót. 1–0

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
Fiorentina–Pisa 1–0 (Kean 13.)

Később
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották
Roma–Cremonese 3–0 (Cristante 59., Ndicka 77., Pisilli 86.)
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)
Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)
Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)
Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

Szombaton játszották
Cagliari–Lazio 0–0
Kiállítva: Mina (85., Cagliari)
Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)
Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)
Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

26

21

1

4

62–21

+41 

64 

  2. Milan

26

15

9

2

41–20

+21 

54 

  3. Roma

26

16

2

8

34–16

+18 

50 

  4. Napoli

26

15

5

6

39–27

+12 

50 

  5. Juventus

26

13

7

6

43–25

+18 

46 

  6. Como

26

12

9

5

41–19

+22 

45 

  7. Atalanta

26

12

9

5

36–22

+14 

45 

  8. Sassuolo

26

10

5

11

32–35

–3 

35 

  9. Lazio

26

8

10

8

26–25

+1 

34 

10. Bologna

25

9

6

10

34–32

+2 

33 

11. Udinese

25

9

5

11

28–38

–10 

32 

12. Parma

26

8

8

10

19–31

–12 

32 

13. Cagliari

26

7

8

11

28–35

–7 

29 

14. Genoa

26

6

9

11

32–37

–5 

27 

15. Torino

26

7

6

13

25–47

–22 

27 

16. Fiorentina

26

5

9

12

30–39

–9 

24 

17. Cremonese

26

5

9

12

21–36

–15 

24 

18. Lecce

26

6

6

14

17–33

–16 

24 

19. Pisa

26

1

12

13

20–43

–23 

15 

20. Verona

26

2

9

15

19–46

–27 

15 

 

 

Ezek is érdekelhetik