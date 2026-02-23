Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából

Korán megszerezte a vezetést Paolo Vanoli együttese, egy rossz felszabadítási kísérlet után Moise Kean lőtt hat méterről a jobb alsóba. A folytatásban is a Fiorentina irányította a játékot, de a vendégek brazil kapusa, Nícolas remek napot fogott ki, így maradt az egygólos hazai előny. A fordulás után valamelyest kiegyenlítődött a játék, s főleg a hajrában a Pisának is voltak lehetőségei, de több gól már nem esett – a „violák” közvetlen riválist gyűrtek le, s a bennmaradást jelentő 16. helyen zárják a fordulót. 1–0

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Fiorentina–Pisa 1–0 (Kean 13.)

Később

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Roma–Cremonese 3–0 (Cristante 59., Ndicka 77., Pisilli 86.)

Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)

Atalanta–Napoli 2–1 (Pasalic 61., Szamardzsics 82., ill. Beukema 18.)

Genoa–Torino 3–0 (Norton-Cuffy 21., Ekuban 40., Junior Messias 83.)

Kiállítva: Ilkhan (45+2., Torino)

Szombaton játszották

Cagliari–Lazio 0–0

Kiállítva: Mina (85., Cagliari)

Juventus–Como 0–2 (Vojvoda 31., Caqueret 61.)

Lecce–Internazionale 0–2 (Mhitarjan 75., Akanji 82.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Hellas Verona 3–0 (Pinamonti 40., Berardi 44., 62.)

Kiállítva: Al-Muszrati (85., Hellas Verona)