A szétlövésben ezúttal alulmaradt, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 10–10 (3–1, 1–4, 2–2, 4–3) – ötméteresekkel 3–5

Funchal, 1000 néző. V: Bouchez (francia), Schopp (német)

MAGYARORSZÁG: Neszmély – Szilágyi D., Faragó K., KESZTHELYI R. 2, VARRÓ 2, Sümegi, VÁLYI V. 2. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Dömsödi, Aubéli, Leimeter, Rybanska, GARDA 2, TIBA 2. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

HOLLANDIA: AARTS – KEUNING 2, SCHAAP, B. Rogge, Joustra 1, BOSVELD 2, Ten Broek. Csere: Van den Dobbelsteen (kapus), Hicks, VAN DE KRAATS 3, De Vries, L. Rogge 1, Moolhuijzen 1, Gorter. Szövetségi kapitány: Evangelosz Dudeszisz

Emberelőny-kihasználás: 9/2, ill. 12/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Sümegi (28. p.)

ÖSSZEFOGLALÓ

„Ha megkapnád az esélyt, hogy elérj mindent, amire vágytál, megragadnád, vagy hagynád, hogy kicsússzon a kezeid közül?”

Amikor megérkeztünk a funchali Olimpiai Uszodába a bronzmérkőzés előtt, még minden csendes volt – egyszer csak Eminem amerikai rapper egyik leghíresebb száma, a Lose Yourself szólalt meg a hangszórókból. A fináléba jutó csapatok egyetlen lépésre voltak attól, hogy a csúcsra érjenek a női vízilabda Európa-bajnokságon – a dal alkalomhoz illő bármelyik sportesemény végjátékában.

Ezt az esélyt ezúttal a hollandok ragadták meg.

A magyar női vízilabda-válogatott sorozatban harmadik világversenyén jutott fináléba a tavalyi világkupadöntő és a világbajnokság után. Cseh Sándor csapata története negyedik, míg az örökranglistán éllovas Hollandia a hetedik Európa-bajnoki aranyérméért ugrott medencébe csütörtökön. A tökéletes egyensúly mindenképp megborulni készült: Magyarország korábban hat Eb-döntőjéből hármat nyert meg, hármat vesztett, Hollandia nyolc fináléból nyert meg négyet, és bukott is el ugyanennyit. Érdekesség, hogy hat finálénkból háromszor is Hollandiával ütköztünk meg: 1989-ben 14–11-re kikaptunk, ám 1991-ben 11–8-ra, 2016-ban 9–7-re nyertünk. Ekkor játszottunk legutóbb finálét, vagyis tíz év után először küzdhettünk meg az Eb-aranyéremért.

A középdöntőben a két csapat már szembenézett egymással, az az ütközet mindkét oldalon kiváló kapusteljesítményt és 5–4-es holland sikert hozott. Ám 2016-ban is kétszer játszottunk a hollandokkal, és az első meccsen akkor is a hollandok nyertek (14–10), a döntőben viszont a mieink.

Remekül kezdtünk! Az első másfél percben Varró Eszter volt a legaktívabb: ugyan első támadásunknál ellene fújtak kontrát, az ebből induló holland támadásnál ő blokkolta Simone van de Kraats lövését, majd a lefordulásnál Keszthelyi Ritától kapta centerbe a labdát a rosszkézről, és be is talált! Később Leimeter Dórát visszaúszás közben kiállították, de rögtön a holland emberelőny kezdetekor Keszthelyi szerzett labdát a félpályánál, és góllal fejezte be a ziccert. Lola Moolhuijzen ugyan pattintott egy szépítő gólt, de Tiba Panna is szépen találta meg kívülről a lövősávot, és küldte be a jobb alsóba a labdát (3–1).

Varró Eszter szerezte a mérkőzés első gólját, és az első negyedben még minden szép és jó volt (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

A második negyed eleje a hollandoké volt. Laura Aarts kezdett felzárkózni az ismét remekül kezdő Neszmély Boglárka mögé, jöttek a blokkok, az ellenfél pedig 3–0-s sorozattal vezetést szerzett, Simone van de Kraats kétszer is ejtett Neszmélynek – Cseh Sándor ekkor gondolta úgy, hogy ennek megálljt kell parancsolni, időt kért. Nem jött egyből az áttörés, Leimeter Dóra ellen ráadásul büntetőt fújtak, a jobb oldalra lövő Van de Kraats elküldte a másik irányba kapusunkat. Hamarosan viszont újabb remek Varró-centergól következett, ezúttal Vályi Vanda rosszkéz-oldali asszisztja után húzott a kapuba. Az ötödik fórunkat kihasználtuk – megint 5–4 volt a hollandoknak, de szerencsére még csak a félidőben.

Fordulás után Van de Kraats megint megpróbálta átejteni Neszmélyt, ő viszont ezúttal a felső kapufára tolta a labdát – rögtön ezután Tiba remekül játszotta meg a középre húzódó Vályit, aki egyenlített. Igencsak megjött Vályi lövőkedve, durrantott egy felső kapufát, aztán Aartsnak kellett hárítania – vezető találatunkból gólpasszadóként vette ki a részét, de micsoda labdával szolgálta ki a kapásszélről Keszthelyit, csapatkapitányunk pedig micsoda gólt lőtt centerből, fordulatból! A hollandok tovább erőltették az ejtéseket, több kimaradt próbálkozás után Lieke Roggének bejött a mozdulat, Fleurien Bosveld második gólja pedig nagy bomba volt – a harmadik negyed remekül kezdődött a magyaroknak, de aztán csak kialakult a holland előny a negyed hajrájában, a záró szakasz előtt… 7–6 volt oda.

Holland öröm, az ellenfél megvédte Eb-címét (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Garda Krisztina két bődületes bombagóllal kezdte a negyedik negyedet – sajnos mindkettő után jött egy Maartje Keuning-találat emberfórból, így megmaradt az egygólos holland előny. Vályi Vanda góljára is jött válasz, megint hat az öt ellen, ezúttal Joustra lőtt gólt villámgyorsan centerből, Sümegi Nóra kipontozódott. Három perce nem találtunk be Aartsnak, az idő pedig fogyott, Cseh Sándor újabb időkérésénél már csak 1:44 volt hátra. Tiba Panna szüntette meg a gólínséget, negyedszer is egyenlítettünk az utolsó negyedben. Az utolsó perc kezdete előtt egy holland támadás elhalt, viszont mi sem jutottunk el lövésig, az utolsó attak így az ellenfélé volt. Evangelosz Dudeszisz mindkét idejét az utolsó fél percben kérte ki, már csak tíz másodperc maradt, hét a hatban jöttek a hollandok, Neszmély azonban elképesztően fontos védést mutatott be! A görögök elleni elődöntőhöz hasonlóan a fináléban is ötméteresek döntöttek a végkimenetelről. 10–10

Mi követtük a hollandokat, a második sorozatban Keszthelyi kísérletét Aarts védte, ekkor Golopencza Szonja állt be nálunk. Az ellenfél négy pár után sem rontott, Szilágyi Dorottya is bevágta, ám a visszajövő Neszmélynek Moolhuijzen belőtte a sorsdöntő büntetőt. Ötméteresekkel 3–5

A magyar válogatott sorozatban harmadik világversenyén is másodikként zárt.

A 3. HELYÉRT

Görögország–Olaszország 15–8 (5–1, 5–3, 5–2, 0–2)

G: V. Plevritu, Triha 3-3, E. Plevritu, Xenaki 2-2, Bicaku, Miriokefalitaki, Ninu, Patra, Sziuti, ill. Bettini 4, Bianconi 2, Cergol, Cocchiere