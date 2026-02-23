Az egyik oldalon argentin dupla, a másikon ukrán gólok – ikszelt egymással az Alavés és a Girona

Már az 5. percben vezetett a Deportivo Alavés, Juszi centerezése után az egyszeres argentin válogatott csatár, Lucas Boyé négy méterről lőtt az üres kapuba az elmélázó védők között. A jó iramú és eseménydús első félidő 31. percében egyenlített a Girona, Viktor Cihankov jobb oldali szögletből ívelt a rövidre, Axel Witsel csúsztatott, a hosszún érkező Vladiszlav Vanatról pedig bepattant a labda a kapuba.

A második játékrészben visszafogottabban játszottak a csapatok, ebből úgy tűnt, a katalánok jönnek ki jobban. Azzedin Unahi ugratta ki Cihankovot, aki eltolta Antonio Sivera mellett a labdát, majd az üres kapu jobb oldalába lőtt. Nagyjából a semmiből mégis egyenlített a hazai együttes, Víctor Parada beadása után Boyé fejelt a kapu jobb oldalába, aki az Alavésben 21 mérkőzésen hét gólnál jár.

Két ukrán támadója góljával tehát hiába fordított a Girona, egy pontot szerzett, s ezzel – akárcsak ellenfele – nem tudott igazán eltávolodni a kiesőzónától. 2–2

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

Deportivo Alavés–Girona 2–2 (Boyé 5., 89., ill. Vanat 31., Cihankov 73.)

Vasárnap játszották

Barcelona–Levante 3–0 (Bernal 3., F. de Jong 32., F. López 81.)

Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)

Kiállítva: Djene (26., Getafe)

Celta Vigo–Mallorca 2–0 (I. Aspas 85., 90+5. – az első 11-esből)

Villarreal–Valencia 2–1 (Comesana 31., P. Gueye 45+6. – 11-esből, ill. Ramazani 27. – 11-esből)

Szombaton játszották

Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)

Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)