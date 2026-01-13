Nemzeti Sportrádió

Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

2026.01.13. 14:11
A horvátok fölényes győzelmet arattak (Fotó: Getty Images)
Horvátország Grúzia férfi vízilabda Európa-bajnokság
Horvátország a papírformának megfelelően 18–7-re legyőzte Grúziát a Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság keddi játéknapján, és két mérkőzés után hibátlan mérleggel vezeti a B-csoportot. A grúzok egyelőre pont nélkül állnak.

Bár az első gólt a Montenegróból honosított center, Stefan Pjesivac révén a grúzok szerezték, ez volt az utolsó alkalom, hogy a horvátok vesztésre álltak. A második negyedben csak a grúz háló rezdült, négyszer is, és a folytatásban tovább nőtt a különbség.

A horvátoknál Konsztantyin Harkov szerezte a legtöbb (4) gólt, Luka Bukic háromszor talált be, további négyen köszöntek be kétszer, míg a BVSC grúz légiósa, Nika Susiasvili szintén két gólt dobott. 

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KEDDI MÉRKŐZÉSEK
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Grúzia–Horvátország 7–18 (2–3, 0–4, 2–5, 3–6)
15.15: Szlovénia–Görögország
D-CSOPORT, 2. FORDULÓ
18.00: Szlovákia–Olaszország
20.30: Románia–Törökország (Tv: M4 Sport)

 

Horvátország Grúzia férfi vízilabda Európa-bajnokság
