Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

Bár az első gólt a Montenegróból honosított center, Stefan Pjesivac révén a grúzok szerezték, ez volt az utolsó alkalom, hogy a horvátok vesztésre álltak. A második negyedben csak a grúz háló rezdült, négyszer is, és a folytatásban tovább nőtt a különbség.

A horvátoknál Konsztantyin Harkov szerezte a legtöbb (4) gólt, Luka Bukic háromszor talált be, további négyen köszöntek be kétszer, míg a BVSC grúz légiósa, Nika Susiasvili szintén két gólt dobott.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KEDDI MÉRKŐZÉSEK

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Grúzia–Horvátország 7–18 (2–3, 0–4, 2–5, 3–6)

15.15: Szlovénia–Görögország

D-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Szlovákia–Olaszország

20.30: Románia–Törökország (Tv: M4 Sport)