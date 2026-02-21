Vízilabda: eddig hibátlan a felsőházban az OSC ifjúsági fiúcsapata

Remekül kezdett a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság felshőházában a Semmelweis OSC együttese, amely

mindhárom eddigi találkozóját megnyerte a középszakaszban.

A Semmelweis OSC legutóbb a negyedik lett az ifi bajnokságban Forrás: Semmelweis OSC/Facebook

Petik Attila csapata előbb a Szolnok otthonában nyert 14–10-re, majd ugyanugy 14–10-re múlta felül bravúrosan az UVSE gárdáját idegenben, legutóbb pedig a Péccsel szemben aratott 11–10-es győzelmet. A pécsiek ellen a meccsen végül öt góllal záró Török Vince 16 másodperccel a találkozó vége előtt lőtte a győztes találatot.

„Az első két negyedben mentünk, pörögtünk, de túlsietettük a támadásainkat, illetve a védekezésben is sok hiba csúszott be, amit a Pécs kihasznált és megérdemelten vezetett a félidőben – értékelt Petik Attila a klubhonlapon. – Félidőben rendeztük a sorokat, és ami a lényeg, hogy a fiúk hozzáállása is nagyot változott. Egymást segítve jöttek ki a gödörből, és a végén sikerült megfordítaniuk a meccset, amiért kijár a gratuláció.”

Az elmúlt években a Semmelweis OSC fiú utánpótlácsapatai felzárkóztak a közvetlen élmezőnyhöz, és egyre eredményesebben szerepelnek a korosztályos bajnokságokban.

Az elmúlt fordulóban a pécsieket győzték le a Semmelweis OSC fiataljai Forrás: Semmelweis OSC/Facebook

Az előző idényben a klub utánpótlás-szakágvezetői posztját is betöltő Petik Attila honlapunknak elmondta, hogy most kezd beérni az utánpótlásban immár tizenhárom éve elkezdett nevelőmunka. A legutóbbi idényben a Semmelweis OSC az ifjúsági bajnokságban a negyedik, a serdülők között a hatodik lett,

a gyermekcsapat pedig bravúros ezüstérmet szerzett.

A reménységek az aranyhoz is közel álltak, a bajnoki döntőben szoros meccsen 13–12-ra kaptak ki az UVSE-től.

(Kiemelt kép forrása: Semmelweis OSC/Facebook)