Vízilabda Eb: a franciák küzdhetnek a kilencedik helyért
A Belgrádban zajló férfi Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában Franciaország 14–10-re legyőzte Hollandiát, ezzel eldőlt, hogy a 9. helyért mérkőzhet meg a helyosztók során a szerdai Törökország–Grúzia összecsapás győztesével.
A francia válogatott gyakorlatilag végig vezetett a mérkőzésen, egy pillanatig nem volt kérdés, hogy legyőzi Hollandiát, s ezzel megelőzi a táblázaton. A hat gólig jutó Thomas Vernoux ezzel felugrott a torna góllövőlistájának élére 22 góljával a máltai Steven Camilleri mellé.
A franciák a 9. helyért a másik középdöntős csoport ötödik helyezettjével játszanak majd, azaz a szerdai török-grúz találkozó győztesével, a hollandok pedig a vesztesével csapnak össze a 11. helyért csütörtökön.
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
Hollandia–Franciaország 10–14 (1–3, 2–2, 2–4, 5–5)
KÉSŐBB
18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Szerbia–Montenegró
