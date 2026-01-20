Vízilabda Eb: a franciák küzdhetnek a kilencedik helyért

A francia válogatott gyakorlatilag végig vezetett a mérkőzésen, egy pillanatig nem volt kérdés, hogy legyőzi Hollandiát, s ezzel megelőzi a táblázaton. A hat gólig jutó Thomas Vernoux ezzel felugrott a torna góllövőlistájának élére 22 góljával a máltai Steven Camilleri mellé.

A franciák a 9. helyért a másik középdöntős csoport ötödik helyezettjével játszanak majd, azaz a szerdai török-grúz találkozó győztesével, a hollandok pedig a vesztesével csapnak össze a 11. helyért csütörtökön.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

Hollandia–Franciaország 10–14 (1–3, 2–2, 2–4, 5–5)

KÉSŐBB

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.30: Szerbia–Montenegró