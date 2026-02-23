Benczur Márton: Győzni akarás volt a játékosokban, nem félsz

Egyszer sem vezetett az Olympiakosz az UVSE ellen a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, a A-csoportban addig hibátlan háromszoros BL-győztes görög együttes szombaton a Hajós uszodában hagyta veretlenségét. A találkozó a harmadik negyed közepéig szoros volt, 8–8 után a hazaiak 14–9-re is elléptek a záró szakasz közepéig, ám óriási hajrával a vendégek másfél perccel a vége előtt egyenlítettek (14–14). Az újra kiélezetté váló összecsapást nagy csatában sikerült megnyernie az UVSE-nek Tiba Panna szenzációs távoli szabaddobásgóljával 22 másodperccel a vége előtt, az utolsó görög lövést pedig Baksa Vanda blokkolta (16–15).

„Egészen őrületes meccs volt, nem tudom elégszer elmondani, mennyit jelent nekünk ez a szurkolótábor – utalt lapunknak Benczur Márton vezetőedző a szép számban kilátogató újpesti drukkerekre. – Elképesztően erős csapat az Olympiakosz, kilenc világbajnokkal állt ki, mégis sikerült úgy nyernünk, hogy hiába követtünk el néha hajmeresztő hibákat elöl vagy hátul, ez nem húzott le minket mentálisan. Összességében olyan extra teljesítményt nyújtottak a lányok a kapustól kezdve az összes mezőnyjátékosig, ami kell is az ilyen meccsek megnyeréséhez. De még egyszer kiemelném: a szurkolók nélkül ez biztosan nem sikerült volna.”

A negyedik negyed hajrájában ugyan következett némi zavar, néhány elpuskázott lehetőség után öt kapott gól kicsit több mint két perc alatt, de az UVSE nem hagyta kicsúszni a kezei közül a sikert. „Ahogy elveszítettük a labdát, át is gázoltak rajtunk ebben a szakaszban, de ne felejtsük el: nagyon ritkán fordul elő, hogy mínusz ötről-hatról meg is forduljon egy mérkőzés, annyi energia szükséges a felkapaszkodó csapattól. Ehhez szerencse is kell, egy jókor érkező ítélet, egy jól bepattanó labda. Nekünk pedig egy extra gól a végén, ami a szerzőjét, Tiba Pannát dicséri, de csapatmunka volt a győzelem. Nagyszerű csapatunk van: hetven napja nem játszottunk meccset, december tizenharmadikán kikaptunk a Dunaújvárostól a BL-ben, ezek után ilyen teljesítményt nyújtanak a lányok, csak a legnagyobb büszkeséggel beszélhetek róluk” – tette hozzá Benczur.

A szakvezető 1:49-cel a vége előtt, 14–13-nál kért először időt (majd 45 másodpercnyi fennmaradó időnél a másodikat, 15–15-nél). „Az első időkérésnél konkrétan azt mondtam nekik: a meccs előtt aláírtátok volna, hogy a hajrában eggyel vezessetek. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a pszichés csata megfojtsa a csapatot, amelyet üldöznek, és nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy nem így történt. Gyerekkoruk óta azt neveljük a játékosokba, hogy ilyenkor se pánikoljanak, félve nem lehet megnyerni egy ilyen meccset: a játékosokban pedig győzni akarás volt, és nem félsz.”

A négygólos Tiba Panna úgy látta: „Valahol meglepetés volt, hogy egy Olympiakosz ellen öt góllal is vezettünk a hajrában, másfelől viszont mégsem, mert szerintem nagyon jól játszottunk, és végrehajtottunk mindent, amit a stáb kért tőlünk. Abban még nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy ekkora hátrányból egy csapat se jöjjön vissza ellenünk ikszre. Sikerült lehiggadnunk, ami ilyen szituációban elég nehéz, de viszonylag hideg fejjel tudtuk befejezni a helyzeteinket. Az mellékes, hogy az utolsó gólunknál rám jött ki a lépés, de örülök, hogy jól kiviteleztem a lövést. Mondható, hogy bravúrgyőzelmet arattunk, de ha nem engedjük vissza őket, simán nyertünk volna – összességében mindenkinek nagy pluszt adott ez a siker, mindenki ott volt fejben, tette a dolgát, tudta, mi a feladata.”

Szombaton egyébként mind a négy csapat nyert a női vízilabda BL-ben. Az A-csoportot így is a 12 pontos Olympiakosz vezeti, az UVSE-hez hasonlóan a Dunaújváros is kilencpontos, miután idegenben megverte az így továbbra is pont nélküli görög Alimoszt 14–9-re. A C-csoportban a 13 ponttal éllovas FTC biztosan negyeddöntős a Rapallo elleni hazai 16–13-as siker után (az olaszok így öt forduló után kiesők, mivel hat ponttal harmadik helyen állnak a 11 pontos görög Vuliagmeni mögött, negyedik a német Spandau Berlin, egység nélkül), míg az Eger idegenben lepte meg a Romát (13–11) – bár megszerezte első pontjait, már nem juthat tovább a D-csoportból, amelyet a 15 pontos spanyol Sant Andreu vezet, mögötte kilenccel áll a Roma, és az Egerhez hasonlóan hárommal a holland De Zaan.

Kedden rangadót rendeznek a női ob I felsőházában, kedden 19 órakor az FTC a népligeti sportközpontban fogadja az UVSE-t. A mérkőzést az M4 Sport+ élőben közvetíti.