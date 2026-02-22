Hétfői sportműsor: MTK–FTC örökrangadó az NB I-ben, Videoton–KTE mérkőzés az NB II-ben

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

23. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

19. FORDULÓ

17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

20.30: Everton–Manchester United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

28. FORDULÓ

16.00: FK Csíkszereda–FC Hermannstadt – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

22. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Veszprém

18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia

18.30: PTE-PEAC–Nyírbátor

18.30: DEAC–Újpest FC

18.30: Haladás VSE–Kecskemét

18.30: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

16.30: az elődöntő sorsolása (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)

20.00: esti program (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dubai

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Acapulco

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Mérida

21.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Austin

18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

20.00: Bondár Anna (6.)–Kamilla Rakhimova (üzbég)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vízilabda, vendég: Fodor Rajmund kétszeres olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Hazaérkeztek a téli olimpián szereplő magyar sportolók

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

17.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Videoton–Kecskemét NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

19.00: Visszatekintés a téli olimpia eseményeire

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág