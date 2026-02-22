Hétfői sportműsor: MTK–FTC örökrangadó az NB I-ben, Videoton–KTE mérkőzés az NB II-ben
FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
19. FORDULÓ
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
20.30: Everton–Manchester United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
28. FORDULÓ
16.00: FK Csíkszereda–FC Hermannstadt – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Veszprém
18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia
18.30: PTE-PEAC–Nyírbátor
18.30: DEAC–Újpest FC
18.30: Haladás VSE–Kecskemét
18.30: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
16.30: az elődöntő sorsolása (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)
20.00: esti program (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Dubai
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Acapulco
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Mérida
21.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Austin
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
20.00: Bondár Anna (6.)–Kamilla Rakhimova (üzbég)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vízilabda, vendég: Fodor Rajmund kétszeres olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Hazaérkeztek a téli olimpián szereplő magyar sportolók
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Videoton–Kecskemét NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
19.00: Visszatekintés a téli olimpia eseményeire
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág