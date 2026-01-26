Nemzeti Sportrádió

Parádés utolsó negyeddel győztük le a spanyolokat a női vízilabda Eb-n

2026.01.26. 19:10
Neszmély Boglárka remekelt a kapuban (Fotó: MVLSZ)
női vízilabda Eb magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda Európa-bajnokság spanyol női vízilabda-válogatott
A magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon 9–7-re legyőzte az olimpiai címvédő spanyolokat. A találkozó elején még mi vezettünk, majd egy ritkán látható hullámvasút következett. Nem igazán volt olyan, hogy egymást követő támadások során mindkét csapat betalált volna. Az utolsó negyedet kétgólos hátrányból kezdtük, de parádés játékkal fordítani tudtunk, és már most óriási lépést tettünk az elődöntő irányába.

 

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
B-CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 9–7 (2–2, 2–3, 1–2, 4–0)
Funchal, Olimpiai Uszoda. V: Ferrari (olasz), Bouchez (francia)

Ezek is érdekelhetik