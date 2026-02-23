Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Jelentősen felforgatta kezdőcsapatát Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a múlt hét csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga-rájátszás első felvonása után: mint ismert, a bolgárok hazai pályán 2–1-es előnyre tettek szert. A szakember nyolc (!) helyen változtatott, csak Mariano Gómez és Toon Raemaekers maradt a védelemben, míg a csatársorban Franko Kovacevic kapott helyet – Ibrahim Cissé semmiképpen sem játszhatott volna, hiszen a legutóbbi, ZTE FC elleni (1–3) bajnokin piros lapot kapott, így az eltiltását töltötte. A kapuban Varga Ádám állt, aki előzőleg decemberben védhetett bajnokin, a Debrecen színeiben a Kisvárda ellen (0–1) – a csütörtöki El-visszavágón már bizonyára újra Gróf Dávid kap szerepet.
De bárkinek is szavazott bizalmat Robbie Keane, csapatának mindenáron nyernie kellett, mert a továbbra is remeklő éllovas ETO FC már hatpontos előnyre tett szert a tabellán vele szemben. A hazaiaknak is fontos bajnoki következett, csak a kék-fehérek nem éremért, hanem a biztos bennmaradásért küzdenek: Pinezits Máté vezetőedző csapata a hétfő esti mérkőzés előtt mindössze két ponttal szerzett többet, mint a már kieső, 11. pozícióban álló Diósgyőr.
Ennek fényében parázs örökrangadó elé néztünk. Az MTK-nál Pinezits Máté is változtatott, az öt sárga lapos csapatkapitány, Kata Mihály helyett Varju Benedek kapott helyet, a védő így egy sorral feljebb, védekező középpályásként bizonyíthatott.
Lagymatag tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, nagy helyzetet nem láthattunk – Szépe János kényszerült időnként futóversenyre Elton Acolatséval, s bizony minden megtett méteren érezni lehetett, ez nemigen kedvez az MTK védőjének… A félidő közepén Júlio Romao került középpontba: a Ferencváros középpályása kecsegtető helyzetben majdnem lyukat rúgott, borzalmasan találta el a labdát, az egyik hazai drukker viccesen meg is jegyezte, a Hungária körútról kellett visszahozni a légiós lábát…
Semmi érdemleges nem történt a pályán, így a sajtóhely melletti lépcsőn álldogáló gyerekeket a meccs helyett sokkal inkább lázba hozta Gedeon, a hazaiak liba formájú kabalaállata, aki különböző ajándékokat osztogatott – az egyik kissrác ezt azzal „hálálta meg”, hogy a kezében tartott zsíros, pirospaprikás, lila hagymás kenyérrel majdnem összemaszatolta a jelmezt.
Hirtelen a pályán sem „maszatolást” tapasztalhattunk, Franko Kovacevic megszerezte a vezetést a vendégeknek, igaz, ezt megköszönhette a kapujából rosszul kimozduló Hegyi Krisztiánnak és a gyengén felszabadító, gyakorlatilag így gólpasszt adó Ilia Beriasvilinek is. Szépe János egyenlíthetett volna, de nagy helyzetben a kapu fölé fejelte a labdát.
A második félidő elején elkezdett szakadni az eső, a helyzetek azonban nem záporoztak: az MTK próbálkozott, de nem talált fogást a vendégeken, a Ferencváros pedig érezhetőn kissé óvatosabban futballozott, ez persze a minimális előny birtokában érthető volt. Az előnyt aztán megduplázták a zöld-fehérek, Elton Acolatse ugyanis újfent gyorsabbnak bizonyult Szépe Jánosnál, és gyönyörű gólt lőtt.
A 19 éves Madarász Ádám aztán megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben (és pályafutása során), s bár Jurek Gábor szépített, összességében magabiztosan nyert az FTC, s tapad az első helyezett ETO-ra. Az MTK-nál pedig egyre nagyobb a baj, az utóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot szerzett. 1–3
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
23
11
6
6
34–28
+6
39
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
23
7
4
12
42–51
–9
25
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14