Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

2026.02.23. 21:50
Kovacevic (balra) könnyű gólt szerzett az első félidőben (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 23. fordulójában a Ferencváros 3–1-re nyert az MTK otthonában. Az első félidőben egy komoly védelmi hiba után szereztek vezetést a zöld-fehérek, akik a második játékrész közepén már háromgólos előnyben voltak. A hazaiak erejéből a hajrában csupán a szépítésre futotta.

 

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC 1–3 (0–1) 
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Jurek (87.), ill. F. Kovacevic (34.), Acolatse (57.), Madarász Á. (74.)

Jelentősen felforgatta kezdőcsapatát Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a múlt hét csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga-rájátszás első felvonása után: mint ismert, a bolgárok hazai pályán 2–1-es előnyre tettek szert. A szakember nyolc (!) helyen változtatott, csak Mariano Gómez és Toon Raemaekers maradt a védelemben, míg a csatársorban Franko Kovacevic kapott helyet – Ibrahim Cissé semmiképpen sem játszhatott volna, hiszen a legutóbbi, ZTE FC elleni (1–3) bajnokin piros lapot kapott, így az eltiltását töltötte. A kapuban Varga Ádám állt, aki előzőleg decemberben védhetett bajnokin, a Debrecen színeiben a Kisvárda ellen (0–1) – a csütörtöki El-visszavágón már bizonyára újra Gróf Dávid kap szerepet.

De bárkinek is szavazott bizalmat Robbie Keane, csapatának mindenáron nyernie kellett, mert a továbbra is remeklő éllovas ETO FC már hatpontos előnyre tett szert a tabellán vele szemben. A hazaiaknak is fontos bajnoki következett, csak a kék-fehérek nem éremért, hanem a biztos bennmaradásért küzdenek: Pinezits Máté vezetőedző csapata a hétfő esti mérkőzés előtt mindössze két ponttal szerzett többet, mint a már kieső, 11. pozícióban álló Diósgyőr.

fotó 2026.02.23.

NB I, 23. forduló: MTK–FTC 1–3 (Fotó: Árvai Károly)

Ennek fényében parázs örökrangadó elé néztünk. Az MTK-nál Pinezits Máté is változtatott, az öt sárga lapos csapatkapitány, Kata Mihály helyett Varju Benedek kapott helyet, a védő így egy sorral feljebb, védekező középpályásként bizonyíthatott.

Lagymatag tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, nagy helyzetet nem láthattunk – Szépe János kényszerült időnként futóversenyre Elton Acolatséval, s bizony minden megtett méteren érezni lehetett, ez nemigen kedvez az MTK védőjének… A félidő közepén Júlio Romao került középpontba: a Ferencváros középpályása kecsegtető helyzetben majdnem lyukat rúgott, borzalmasan találta el a labdát, az egyik hazai drukker viccesen meg is jegyezte, a Hungária körútról kellett visszahozni a légiós lábát…

Semmi érdemleges nem történt a pályán, így a sajtóhely melletti lépcsőn álldogáló gyerekeket a meccs helyett sokkal inkább lázba hozta Gedeon, a hazaiak liba formájú kabalaállata, aki különböző ajándékokat osztogatott – az egyik kissrác ezt azzal „hálálta meg”, hogy a kezében tartott zsíros, pirospaprikás, lila hagymás kenyérrel majdnem összemaszatolta a jelmezt.

Hirtelen a pályán sem „maszatolást” tapasztalhattunk, Franko Kovacevic megszerezte a vezetést a vendégeknek, igaz, ezt megköszönhette a kapujából rosszul kimozduló Hegyi Krisztiánnak és a gyengén felszabadító, gyakorlatilag így gólpasszt adó Ilia Beriasvilinek is. Szépe János egyenlíthetett volna, de nagy helyzetben a kapu fölé fejelte a labdát.

A második félidő elején elkezdett szakadni az eső, a helyzetek azonban nem záporoztak: az MTK próbálkozott, de nem talált fogást a vendégeken, a Ferencváros pedig érezhetőn kissé óvatosabban futballozott, ez persze a minimális előny birtokában érthető volt. Az előnyt aztán megduplázták a zöld-fehérek, Elton Acolatse ugyanis újfent gyorsabbnak bizonyult Szépe Jánosnál, és gyönyörű gólt lőtt.

A 19 éves Madarász Ádám aztán megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben (és pályafutása során), s bár Jurek Gábor szépített, összességében magabiztosan nyert az FTC, s tapad az első helyezett ETO-ra. Az MTK-nál pedig egyre nagyobb a baj, az utóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot szerzett. 1–3

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

23

13

7

3

47–24

+23

46

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19

43

  3. Debreceni VSC

23

11

6

6

34–28

+6

39

  4. Paksi FC

23

10

6

7

45–35

+10

36

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2

35

  6. Zalaegerszegi TE

23

9

7

7

35–29

+6

34

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8

32

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7

29

  9. MTK Budapest

23

7

4

12

42–51

–9

25

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8

25

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7

23

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27

14

 

 

Ezek is érdekelhetik