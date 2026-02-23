Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

Ennek fényében parázs örökrangadó elé néztünk. Az MTK-nál Pinezits Máté is változtatott, az öt sárga lapos csapatkapitány, Kata Mihály helyett Varju Benedek kapott helyet, a védő így egy sorral feljebb, védekező középpályásként bizonyíthatott.

Lagymatag tempóban kezdődött a mérkőzés, mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, nagy helyzetet nem láthattunk – Szépe János kényszerült időnként futóversenyre Elton Acolatséval, s bizony minden megtett méteren érezni lehetett, ez nemigen kedvez az MTK védőjének… A félidő közepén Júlio Romao került középpontba: a Ferencváros középpályása kecsegtető helyzetben majdnem lyukat rúgott, borzalmasan találta el a labdát, az egyik hazai drukker viccesen meg is jegyezte, a Hungária körútról kellett visszahozni a légiós lábát…

Semmi érdemleges nem történt a pályán, így a sajtóhely melletti lépcsőn álldogáló gyerekeket a meccs helyett sokkal inkább lázba hozta Gedeon, a hazaiak liba formájú kabalaállata, aki különböző ajándékokat osztogatott – az egyik kissrác ezt azzal „hálálta meg”, hogy a kezében tartott zsíros, pirospaprikás, lila hagymás kenyérrel majdnem összemaszatolta a jelmezt.

Hirtelen a pályán sem „maszatolást” tapasztalhattunk, Franko Kovacevic megszerezte a vezetést a vendégeknek, igaz, ezt megköszönhette a kapujából rosszul kimozduló Hegyi Krisztiánnak és a gyengén felszabadító, gyakorlatilag így gólpasszt adó Ilia Beriasvilinek is. Szépe János egyenlíthetett volna, de nagy helyzetben a kapu fölé fejelte a labdát.

A második félidő elején elkezdett szakadni az eső, a helyzetek azonban nem záporoztak: az MTK próbálkozott, de nem talált fogást a vendégeken, a Ferencváros pedig érezhetőn kissé óvatosabban futballozott, ez persze a minimális előny birtokában érthető volt. Az előnyt aztán megduplázták a zöld-fehérek, Elton Acolatse ugyanis újfent gyorsabbnak bizonyult Szépe Jánosnál, és gyönyörű gólt lőtt.

A 19 éves Madarász Ádám aztán megszerezte az első NB I-es találatát az FTC-ben (és pályafutása során), s bár Jurek Gábor szépített, összességében magabiztosan nyert az FTC, s tapad az első helyezett ETO-ra. Az MTK-nál pedig egyre nagyobb a baj, az utóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot szerzett. 1–3

