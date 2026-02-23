„Fel kell emelni a szavunk” – Schmidt Ádám levelet írt az UEFA elnökének Vincent Kompany kijelentései miatt

Mint ismert, a belga szakember a múlt héten pénteken, sajtótájékoztatón reagált a Vinícius Júniort ért lisszaboni incidensre, ami miatt később az UEFA vizsgálatot is rendelt el. A Bayern mestere mondandójában negatív példaként említette Magyarországot: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” - mondta Vincent Kompany.

Schmidt Ádám hétfőn hivatalos Facebook-oldalán reagált az edző szavaira, és a videóban bejelentette, hogy az ügyben levelet küldött Aleksander Ceferinnek, az európai szövetség elnökének.

„Ebben a pillanatban írtam alá azt a levelet, amelyet Aleksander Ceferinnek, az UEFA elnökének küldök, tekintettel a hétvégi sajnálatos eseményre, mely szerint Vincent Kompany, az FC Bayern München vezetőedzője rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, a magyar sportvilág nagyon sok tagját – kezte videoüzenetét a sportért felelős államtitkár. – Ez ellen minden eszközzel fel kell lépni, úgyhogy ennek érdekében a mai napon megkerestem Csányi Sándor urat, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét és a Ferencváros labdarúgócsapatának a vezetőit is, hiszen a legeredményesebb magyar klub véleményére is kíváncsi voltam. Minkettőjüktől azt a választ kaptam, hogy ők is hivatalos formában megkeresik az FC Bayern München labdarúgócsapatának vezetőségét. Rendkívüli szomorúsággal tölti el az embert, mikor ilyen valótlan híreszteléseket hall az országáról, főleg egy olyan nemzettel kapcsolatban, amely az elmúlt évek során a világ minden pontjáról várta sportágtól függetlenül a légiósokat, akik közül ráadásul van, aki büszén viseli a magyar címeres mezt, akár Vinícius Paulo vagy Nego Loic. Ezért kértem Ceferin elnök urat, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel vessen véget az ehhez hasonló híreszteléseknek. Azt gondolom, hogy a sport világában különösen igaz a kölcsönös tisztelet elve; Magyarország megadja minden, a sportvilág szereplőjének kijáró tiszteletet. Semmi mást nem várunk, csak ehhez hasonló magatartást Magyarországgal szemben is.”