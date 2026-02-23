Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK Budapest–Ferencváros 0–2

„Fel kell emelni a szavunk” – Schmidt Ádám levelet írt az UEFA elnökének Vincent Kompany kijelentései miatt

T. Z.T. Z.
2026.02.23. 21:16
null
Schmidt Ádám
Címkék
Vincent Kompany UEFA Aleksander Ceferin Schmidt Ádám
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy levelt írt Aleksander Ceferinnek, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnökének Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzőjének a múlt heti, megbélyegző kijelentései miatt.

Mint ismert, a belga szakember a múlt héten pénteken, sajtótájékoztatón reagált a Vinícius Júniort ért lisszaboni incidensre, ami miatt később az UEFA vizsgálatot is rendelt el. A Bayern mestere mondandójában negatív példaként említette Magyarországot: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” - mondta Vincent Kompany.

Schmidt Ádám hétfőn hivatalos Facebook-oldalán reagált az edző szavaira, és a videóban bejelentette, hogy az ügyben levelet küldött Aleksander Ceferinnek, az európai szövetség elnökének.

„Ebben a pillanatban írtam alá azt a levelet, amelyet Aleksander Ceferinnek, az UEFA elnökének küldök, tekintettel a hétvégi sajnálatos eseményre, mely szerint Vincent Kompany, az FC Bayern München vezetőedzője rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, a magyar sportvilág nagyon sok tagját – kezte videoüzenetét a sportért felelős államtitkár. – Ez ellen minden eszközzel fel kell lépni, úgyhogy ennek érdekében a mai napon megkerestem Csányi Sándor urat, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét és a Ferencváros labdarúgócsapatának a vezetőit is, hiszen a legeredményesebb magyar klub véleményére is kíváncsi voltam. Minkettőjüktől azt a választ kaptam, hogy ők is hivatalos formában megkeresik az FC Bayern München labdarúgócsapatának vezetőségét. Rendkívüli szomorúsággal tölti el az embert, mikor ilyen valótlan híreszteléseket hall az országáról, főleg egy olyan nemzettel kapcsolatban, amely az elmúlt évek során a világ minden pontjáról várta sportágtól függetlenül a légiósokat, akik közül ráadásul van, aki büszén viseli a magyar címeres mezt, akár Vinícius Paulo vagy Nego Loic. Ezért kértem Ceferin elnök urat, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel vessen véget az ehhez hasonló híreszteléseknek. Azt gondolom, hogy a sport világában különösen igaz a kölcsönös tisztelet elve; Magyarország megadja minden, a sportvilág szereplőjének kijáró tiszteletet. Semmi mást nem várunk, csak ehhez hasonló magatartást Magyarországgal szemben is.”

Bajnokok Ligája
2026.02.21. 10:36

Vinícius-botrány: Kompany negatív példaként említette Magyarországot a rasszizmus kapcsán

„Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.”

 

 

Vincent Kompany UEFA Aleksander Ceferin Schmidt Ádám
Legfrissebb hírek

BL: nem léphet pályára a Bernabéuban Gianluca Prestianni, a Benfica fellebbez

Bajnokok Ligája
4 órája

Nem örülünk, Vincent – Bodnár Zalán jegyzete

Minden más foci
2026.02.21. 23:44

Vinícius-botrány: Kompany negatív példaként említette Magyarországot a rasszizmus kapcsán

Bajnokok Ligája
2026.02.21. 10:36

Schmidt Ádám: A sportvilág két, két és fél millió honfitársunkat érinti

Egyéb egyéni
2026.02.20. 20:07

A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

Bajnokok Ligája
2026.02.19. 14:19

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Spanyol labdarúgás
2026.02.18. 17:18

Schmidt Ádám: Azt szeretnénk, ha minél több Guzi Blankánk lenne

Egyéb egyéni
2026.02.17. 21:36

„Én már aláírtam” – Schmidt Ádám a sportpetícióról

Egyéb egyéni
2026.02.15. 12:20
Ezek is érdekelhetik