Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda Eb: a szerbek csak 10. lettek, kikaptak a britektől

H. Á.H. Á.
2026.02.02. 21:48
Címkék
női vízilabda Eb vízilabda női póló
A házigazda Portugália egy góllal kikapott Németországtól a Funchalban zajló női vízilabda Európa-bajnokság helyosztóján, s a 12. helyen végzett, míg a szerbek a britektől szenvedtek egygólos vereséget, s lettek a tizedikek.

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Helyosztók
A 15. helyért
Szlovákia–Románia 16–12
A 13. helyért
Svájc–Törökország 8–19
A 11. helyért
Németország–Portugália 13–12
A 9. helyért
Szerbia–Nagy-Britannia 9–10

 

