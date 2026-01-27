Hollandia, Izrael és Olaszország továbbjutott a női póló Eb-n

A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe, és miután Izrael is másodszor nyert, eldőlt, hogy ez a két csapat jut tovább. A kérdés, hogy melyikük lesz a csoportelső.

A C-csoportban Olaszország a horvátok elleni fölényes, 21–12-es siker után Szerbiát tizenegy gólos különbséggel, 17–6-ra győzte le, így továbbjutott, a horvátok és a szerbek ellenben ki-ki meccset vívnak egymással.

Az A-csoportban másodszor nyertek a görögök, a németek a szlovákok ellen javítottak.

A magyar válogatott négyesében Spanyolország legyőzte Portugáliát, így a mieink még nem jutottak tovább.

A D-csoport első és második helyezettje a B jelű kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)

Görögország–Franciaország 23–5 (7–2, 7–2, 6–0, 3–1)

AZ ÁLLÁS m gy gy

(szétlövés) v

(szétlövés) v gk p 1. Görögország 2 2 – – – +35 6 2. Franciaország 2 1 – – 1 –16 3 3. Németország 2 1 – – 1 +9 3 4. Szlovákia 2 – – – 2 −28 0



B-CSOPORT

Magyarország–Románia 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)

Portugália–Spanyolország 7–22 (1–5, 2–5, 2–7, 2–5)

AZ ÁLLÁS M Gy Gy

(szétlövés) V

(szétlövés) V Gk P 1. Magyarország 2 2 – – – +27 6 2. Spanyolország 2 1 – – 1 +13 3 3. Portugália 2 – – – 2 –10 3 4. Románia 2 – – – 2 −30 0

C-CSOPORT

Olaszország–Szerbia 17–6 (5–2, 5–1, 4–2, 3–1)

Törökország–Horvátország 9–16 (4–2, 2–5, 2–4, 1–5)

AZ ÁLLÁS m gy gy

(szétlövés) v

(szétlövés) v gk p 1. Olaszország 2 2 – – – +23 6 2. Horvátország 2 1 – – 1 −5 3 3. Szerbia 2 1 – – 1 –10 3 4. Törökország 2 – – – 2 –8 0



D-CSOPORT

Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)

Izrael–Nagy-Britannia 11–6 (2–1, 2–1, 4–2, 3–2)