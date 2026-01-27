Hollandia, Izrael és Olaszország továbbjutott a női póló Eb-n
A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe, és miután Izrael is másodszor nyert, eldőlt, hogy ez a két csapat jut tovább. A kérdés, hogy melyikük lesz a csoportelső.
A C-csoportban Olaszország a horvátok elleni fölényes, 21–12-es siker után Szerbiát tizenegy gólos különbséggel, 17–6-ra győzte le, így továbbjutott, a horvátok és a szerbek ellenben ki-ki meccset vívnak egymással.
Az A-csoportban másodszor nyertek a görögök, a németek a szlovákok ellen javítottak.
A magyar válogatott négyesében Spanyolország legyőzte Portugáliát, így a mieink még nem jutottak tovább.
A D-csoport első és második helyezettje a B jelű kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)
Görögország–Franciaország 23–5 (7–2, 7–2, 6–0, 3–1)
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Görögország
2
2
–
–
–
+35
6
|2. Franciaország
2
1
–
–
1
–16
3
|3. Németország
2
1
–
–
1
+9
3
|4. Szlovákia
2
–
–
–
2
−28
0
B-CSOPORT
Magyarország–Románia 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)
Portugália–Spanyolország 7–22 (1–5, 2–5, 2–7, 2–5)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|Gy
(szétlövés)
|V
(szétlövés)
|V
|Gk
|P
|1. Magyarország
2
2
–
–
–
+27
6
|2. Spanyolország
2
1
–
–
1
+13
3
|3. Portugália
2
–
–
–
2
–10
3
|4. Románia
2
–
–
–
2
−30
0
C-CSOPORT
Olaszország–Szerbia 17–6 (5–2, 5–1, 4–2, 3–1)
Törökország–Horvátország 9–16 (4–2, 2–5, 2–4, 1–5)
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Olaszország
2
2
–
–
–
+23
6
|2. Horvátország
2
1
–
–
1
−5
3
|3. Szerbia
2
1
–
–
1
–10
3
|4. Törökország
2
–
–
–
2
–8
0
D-CSOPORT
Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)
Izrael–Nagy-Britannia 11–6 (2–1, 2–1, 4–2, 3–2)
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Hollandia
2
2
–
–
–
+36
6
|2. Izrael
2
2
–
–
–
+20
6
|3. Nagy-Britannia
2
–
–
–
2
−15
0
|4. Svájc
2
–
–
–
2
−41
0