Nemzeti Sportrádió

Hollandia, Izrael és Olaszország továbbjutott a női póló Eb-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 22:30
null
Fotó: waterpolo.nl
Címkék
Hollandia magyar női vízilabda-válogatott Funchal női vízilabda Európa-bajnokság Svájc
Hollandia 28–2-re legyőzte Svájcot a női vízilabda Európa-bajnokság D-csoportjában Funchalban, és miután Izrael is felülmúlta Nagy-Britanniát, a két győztes továbbjutott.

A hollandok két meccs után is hibátlanul 6 ponttal állnak a D-csoportban. A négyesekből a legjobb kettő jut be a középdöntőbe, és miután Izrael is másodszor nyert, eldőlt, hogy ez a két csapat jut tovább. A kérdés, hogy melyikük lesz a csoportelső.

A C-csoportban Olaszország a horvátok elleni fölényes, 21–12-es siker után Szerbiát tizenegy gólos különbséggel, 17–6-ra győzte le, így továbbjutott, a horvátok és a szerbek ellenben ki-ki meccset vívnak egymással.

Az A-csoportban másodszor nyertek a görögök, a németek a szlovákok ellen javítottak.

A magyar válogatott négyesében Spanyolország legyőzte Portugáliát, így a mieink még nem jutottak tovább.

A D-csoport első és második helyezettje a B jelű kvartett legjobb két csapatával játszik a középdöntőben, így várhatóan a magyar válogatottal is.

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Németország–Szlovákia 22–11 (7–5, 6–1, 4–1, 5–4)
Görögország–Franciaország 23–5 (7–2, 7–2, 6–0, 3–1)

AZ ÁLLÁSmgygy
(szétlövés)		v
(szétlövés)		vgkp
1. Görögország

2

2

+35

6

2. Franciaország

2

1

1

–16

3

3. Németország

2

1

1

+9

3

4.  Szlovákia

2

2

−28

0


B-CSOPORT
Magyarország–Románia 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)
Portugália–Spanyolország 7–22 (1–5, 2–5, 2–7, 2–5)

AZ ÁLLÁSMGyGy
(szétlövés)		V
(szétlövés)		VGkP
1. Magyarország

2

2

+27

6

2. Spanyolország

2

1

1

+13

3

3. Portugália

2

2

–10

3

4. Románia

2

2

−30

0

C-CSOPORT
Olaszország–Szerbia 17–6 (5–2, 5–1, 4–2, 3–1)
Törökország–Horvátország 9–16 (4–2, 2–5, 2–4, 1–5)

AZ ÁLLÁSmgygy
(szétlövés)		v
(szétlövés)		vgkp
1. Olaszország

2

2

+23

6

2. Horvátország

2

1

1

−5

3

3. Szerbia

2

1

1

–10

3

4. Törökország

2

2

–8

0


D-CSOPORT
Hollandia–Svájc 28–2 (10–1, 7–0, 7–0, 4–1)
Izrael–Nagy-Britannia 11–6 (2–1, 2–1, 4–2, 3–2)

AZ ÁLLÁSmgygy
(szétlövés)		v
(szétlövés)		vgkp
1. Hollandia

2

2

+36

6

2. Izrael

2

2

+20

6

3. Nagy-Britannia

2

2

−15

0

4. Svájc

2

2

−41

0

 

 

 

 

Hollandia magyar női vízilabda-válogatott Funchal női vízilabda Európa-bajnokság Svájc
Legfrissebb hírek

Izland pontot vesztett Svájc ellen, a horvátok nyertek a szomszédok ellen a kézi Eb-n

Kézilabda
5 órája

Cseh Sándor a románok legyőzése után: Ez jó edzés volt számunkra

Vízilabda
6 órája

A női vízilabda-válogatott 25 gólos győzelmet aratott Románia felett az Eb-n

Vízilabda
7 órája

A legutóbb bronzérmes Görögország fölényes sikerrel rajtolt a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
Tegnap, 21:42

Parádés utolsó negyeddel győztük le a spanyolokat a női vízilabda Eb-n

Vízilabda
Tegnap, 19:10

Hétfő este a spanyolok elleni rangadóval kezdenek a mieink a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
Tegnap, 9:41

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 22:12

Garda Krisztina: Hétfőn már bele is csapunk a közepébe

Vízilabda
2026.01.25. 14:01
Ezek is érdekelhetik