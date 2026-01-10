Nyolcgólos győzelem a vízilabda Eb nyitányán a franciák ellen

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 15–7 (4–1, 6–4, 2–0, 3–2)
Belgrád, 100 néző. Vezette: Margeta (szlovén), Franulovic (horvát)
MAGYARORSZÁG: CSOMA – VIGVÁRI VINCE 3, MANHERCZ K. 4, Vismeg Zs. 1, FEKETE G. 2, Varga V. 2, Nagy Ádám. Csere: Angyal, Nagy Ákos 2, Kovács P., Vigvári Vendel 1, Jansik Sz., Batizi. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
FRANCIAORSZÁG: Fontani – Vitrant, Bouet 1, Mas, VERNOUX 5, Mario-Vernoux, GUERIN 1. Csere: Braise-Fernandez, Barnat, Drahe, Nardon, Carpentras, Sauton. Edző: Vjekoslav Kobescak
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 8/0
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Varga Zsolt: – Szereztünk rossz tapasztalatokat a franciák ellen az elmúlt években, főleg a dohai vébé óta vésődött belénk, hogy nagyon jók, és komolyan kell venni őket. A felkészülési időszak elején náluk edzőtáboroztunk, szinte minden kétkapuzásunk és a hivatalos mérkőzés is ikszes volt, az utolsó negyedekben vertük meg őket. Van bennük potenciál, jó edzővel, amit ki is aknáznak. Viszont megtaláltuk az ellenszert, amivel a Trebinje-kupán és ezúttal is kiegyensúlyozott meccsen tudtunk nyerni ellenük. Nagyon figyeltünk arra, hogy lehetőleg minden támadást úgy zárjunk le, hogy rendezetten érjünk vissza védekezni, és mi legyünk létszámfölényben.
ÖSSZEFOGLALÓ
Méltán lehet büszke két évvel ezelőtti dohai világbajnoki negyedik helyére a francia férfi vízilabda-válogatott. Akkor a csapat Florian Bruzzo irányításával története legjobb vb-eredményével negyedik lett, a mieinket a negyeddöntőben 11–10-re legyőzve, sőt, az elődöntőben még a későbbi aranyérmes Horvátország ellen is kiharcolták az ötméterest – ebben viszont már alulmaradtak, a harmadik helyért megrendezett meccsen pedig 14–10-re kikaptak Spanyolországtól. Hazai környezetben csupán tizedikek lettek a 2024-es párizsi olimpián, öt csoportmeccsen csak Japánt győzték le, a többiektől (köztük Magyarországtól) kikaptak, míg a tavalyi szingapúri világbajnokságra nem sikerült kijutniuk. Tavaly októbertől az 1996-os atlantai olimpián játékosként ezüstérmet szerző Vjekoslav Kobescak irányítja a férfi nemzeti csapatot, ez tehát az első világversenye a franciák szövetségi kapitányként – a pénteki hivatalos sajtótájékoztatón megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget. „Fiatal csapattal érkeztünk, de nagyon hiszünk benne, hogy fejlődni tudunk játékban, és kihívást jelentünk majd a korábban megannyi érmet nyert ellenfeleinknek.” Való igaz, bár a dohai csapatból öten Belgrádban is válogatottak, viszont nyolcan is 2002-ben, vagy később születtek a 15-ös keretből.
Ahogy arról Varga Zsolt szövetségi kapitány is beszélt még pénteken, a magyar csapat első edzése után: a jelen a legfontosabb, az, hogy az első meccsükön már az első támadás és az első védekezés is jól működjön. Ez történt, ráadásul a tűz is észrevehető volt a játékosokon már az első másodperctől fogva – rögtön egy 3–0-s sorozattal kezdtünk, rendkívül hatékonyan támadtunk és védekeztünk is, a labdaszerzésekből gyorsan megindulva az ellenfél kapuja felé. Majdnem lőtt gól nélkül tartottuk a franciákat az első negyedben, akik csak annak végén, ötméteresből voltak eredményesek Thomas Vernoux révén. Tovább potyogtak a magyar gólok, Vigvári Vince is értékesített egy büntetőt, Manhercz Krisztián szabaddobásból már a harmadik gólját lőtte a második negyed elején – minden szögből veszélyesek voltunk a franciák kapujára, miközben Csoma Kristóf kiválóan védte a miénket. Azért a rivális hatékonysága is megnőtt a harci kedve mellett – Vernoux harmadik gólját Csoma nagy kiáltással vette csak tudomásul, ám a következő gólunknál éppen ő adta a kulcspasszt a felúszó Nagy Ákosnak, aki nem hibázta el a ziccert. A francia mester egy challenge-dzsel próbálta elérni, hogy ne adják meg a mieink tizedik találatát – megítélése szerint az azt megelőző támadásuknál visszahúzták az egyik francia játékost –, de a játékvezetők nem másították meg a döntésüket. Domináns játékkal elért ötgólos előnnyel fordulhattunk (10–5), semmi nem utalt arra, hogy a rivális meg tudna újulni.
A harmadik negyedben egy kicsit megakadtunk elöl, cserébe viszont ezúttal sikerült elérnünk, hogy nyolc percig ne kapjunk gólt a franciáktól – mind a kétszer Varga Vince növelte a magyar előnyt. A záró szakaszban Vigvári Vendel belőtte a második ötméteresünket is, majd Manhercz volt újból eredményes, a sokadik villámgyors ellentámadásunkat egy remek távoli lövéssel és góllal zárta le. Vernoux azért ezután megvillant még kétszer a kicsit lankadó magyar figyelem hatására – a fent említett dohai negyeddöntőben ellenünk szerzett hat gólja kulcsfontosságú volt, az ezúttal lőtt öt gólja viszont csapatszinten nem sokat nyomott a latban.
A francia válogatott nem tudta meglepni a mieinket, ráadásul ami az emberfórt illeti, csupán egy kettős emberelőnyös szituációt tudtak góllal zárni Alexandre Bouet révén, még a második negyedben. Varga Zsolt együttese végig vezetve nyolcgólos győzelemmel kezdte a belgrádi Európa-bajnokságot, és bizakodva várhatja a folytatást – legközelebb hétfőn, ugyanígy 15.15-kor játszunk Montenegró legjobbjaival.
AZ EB-KERET
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz – Görögország), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille – Franciaország), Vigvári Vince (Barceloneta – Spanyolország)
