Nyolcgólos győzelem a vízilabda Eb nyitányán a franciák ellen

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 15–7 (4–1, 6–4, 2–0, 3–2)

Belgrád, 100 néző. Vezette: Margeta (szlovén), Franulovic (horvát)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – VIGVÁRI VINCE 3, MANHERCZ K. 4, Vismeg Zs. 1, FEKETE G. 2, Varga V. 2, Nagy Ádám. Csere: Angyal, Nagy Ákos 2, Kovács P., Vigvári Vendel 1, Jansik Sz., Batizi. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

FRANCIAORSZÁG: Fontani – Vitrant, Bouet 1, Mas, VERNOUX 5, Mario-Vernoux, GUERIN 1. Csere: Braise-Fernandez, Barnat, Drahe, Nardon, Carpentras, Sauton. Edző: Vjekoslav Kobescak

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 8/0

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Szereztünk rossz tapasztalatokat a franciák ellen az elmúlt években, főleg a dohai vébé óta vésődött belénk, hogy nagyon jók, és komolyan kell venni őket. A felkészülési időszak elején náluk edzőtáboroztunk, szinte minden kétkapuzásunk és a hivatalos mérkőzés is ikszes volt, az utolsó negyedekben vertük meg őket. Van bennük potenciál, jó edzővel, amit ki is aknáznak. Viszont megtaláltuk az ellenszert, amivel a Trebinje-kupán és ezúttal is kiegyensúlyozott meccsen tudtunk nyerni ellenük. Nagyon figyeltünk arra, hogy lehetőleg minden támadást úgy zárjunk le, hogy rendezetten érjünk vissza védekezni, és mi legyünk létszámfölényben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Méltán lehet büszke két évvel ezelőtti dohai világbajnoki negyedik helyére a francia férfi vízilabda-válogatott. Akkor a csapat Florian Bruzzo irányításával története legjobb vb-eredményével negyedik lett, a mieinket a negyeddöntőben 11–10-re legyőzve, sőt, az elődöntőben még a későbbi aranyérmes Horvátország ellen is kiharcolták az ötméterest – ebben viszont már alulmaradtak, a harmadik helyért megrendezett meccsen pedig 14–10-re kikaptak Spanyolországtól. Hazai környezetben csupán tizedikek lettek a 2024-es párizsi olimpián, öt csoportmeccsen csak Japánt győzték le, a többiektől (köztük Magyarországtól) kikaptak, míg a tavalyi szingapúri világbajnokságra nem sikerült kijutniuk. Tavaly októbertől az 1996-os atlantai olimpián játékosként ezüstérmet szerző Vjekoslav Kobescak irányítja a férfi nemzeti csapatot, ez tehát az első világversenye a franciák szövetségi kapitányként – a pénteki hivatalos sajtótájékoztatón megtiszteltetésnek nevezte a lehetőséget. „Fiatal csapattal érkeztünk, de nagyon hiszünk benne, hogy fejlődni tudunk játékban, és kihívást jelentünk majd a korábban megannyi érmet nyert ellenfeleinknek.” Való igaz, bár a dohai csapatból öten Belgrádban is válogatottak, viszont nyolcan is 2002-ben, vagy később születtek a 15-ös keretből.

Ahogy arról Varga Zsolt szövetségi kapitány is beszélt még pénteken, a magyar csapat első edzése után: a jelen a legfontosabb, az, hogy az első meccsükön már az első támadás és az első védekezés is jól működjön. Ez történt, ráadásul a tűz is észrevehető volt a játékosokon már az első másodperctől fogva – rögtön egy 3–0-s sorozattal kezdtünk, rendkívül hatékonyan támadtunk és védekeztünk is, a labdaszerzésekből gyorsan megindulva az ellenfél kapuja felé. Majdnem lőtt gól nélkül tartottuk a franciákat az első negyedben, akik csak annak végén, ötméteresből voltak eredményesek Thomas Vernoux révén. Tovább potyogtak a magyar gólok, Vigvári Vince is értékesített egy büntetőt, Manhercz Krisztián szabaddobásból már a harmadik gólját lőtte a második negyed elején – minden szögből veszélyesek voltunk a franciák kapujára, miközben Csoma Kristóf kiválóan védte a miénket. Azért a rivális hatékonysága is megnőtt a harci kedve mellett – Vernoux harmadik gólját Csoma nagy kiáltással vette csak tudomásul, ám a következő gólunknál éppen ő adta a kulcspasszt a felúszó Nagy Ákosnak, aki nem hibázta el a ziccert. A francia mester egy challenge-dzsel próbálta elérni, hogy ne adják meg a mieink tizedik találatát – megítélése szerint az azt megelőző támadásuknál visszahúzták az egyik francia játékost –, de a játékvezetők nem másították meg a döntésüket. Domináns játékkal elért ötgólos előnnyel fordulhattunk (10–5), semmi nem utalt arra, hogy a rivális meg tudna újulni.