Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda Eb: a hollandok nyerték a D-csoportot

2026.01.29. 13:32
Gond nélkül nyerték meg a csoportjukat a hollandok (Fotó: waterpolo.nl)
Izrael Hollandia női vízilabda Európa-bajnokság D-csoport
A várakozásnak megfelelően a holland válogatott a harmadik mérkőzését is könnyedén megnyerte a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon, ezzel az élen végzett a D-csoportban.

A női vízilabda Európa-bajnokság D jelű négyesében a címvédő Hollandia és az izraeli csapat egyformán hatpontos volt két kör után, így az elsőség az egymás elleni, csütörtöki összecsapásukon dőlt el. A meccs nem hozott nagy küzdelmet, a németalföldiek már az első negyed után ötgólos különbséggel vezettek, s végül 23–6-ra győztek.

A D-csoport a magyarokat is felvonultató B-vel van egy ágon, azaz ezeknek az első két-két helyezettjével alakul majd újabb négyes a középdöntőben: a csapatok magukkal viszik a másik továbbjutóval szembeni eredményüket a következő szakaszba. Onnan az első két-két válogatott kerül majd az elődöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5–8. helyért folytatják a szereplésüket.

A papírformának megfelelően csoportelsőként jutottak a középdöntőbe az olaszok is, akik a B jelű kvartett első csütörtöki meccsén 25–11-re múlták felül a török válogatottat.

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.45: Görögország–Németország (Tv: M4 Sport)
19.45: Franciaország–Szlovákia

AZ ÁLLÁSmgygy
(szétlövés)		v
(szétlövés)		vgkp
1. Görögország

2

2

+35

6

2. Franciaország

2

1

1

–16

3

3. Németország

2

1

1

+9

3

4.  Szlovákia

2

2

−28

0


B-CSOPORT
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁSMGyGy
(szétlövés)		V
(szétlövés)		VGkP
1. Magyarország

2

2

+27

6

2. Spanyolország

2

1

1

+13

3

3. Portugália

2

2

–10

0

4. Románia

2

2

−30

0


C-CSOPORT
Olaszország–Törökország 25–11 (7–2, 4–4, 7–3, 7–2)
18.00: Szerbia–Horvátország

AZ ÁLLÁSMGYGY
(SZÉTLÖVÉS)		V
(SZÉTLÖVÉS)		VGKP
1. Olaszország

3

3

+37

9

2. Horvátország

2

1

1

−5

3

3. Szerbia

2

1

1

–10

3

4. Törökország

3

3

–22

0


D-CSOPORT
Hollandia–Izrael 23–6 (7–2, 6–2, 7–2, 3–0)
21.15: Svájc–Nagy-Britannia

AZ ÁLLÁSMGYGY
(SZÉTLÖVÉS)		V
(SZÉTLÖVÉS)		VGKP
1. Hollandia

3

3

+53

9

2. Izrael

3

2

1

+3

6

3. Nagy-Britannia

2

2

−15

0

4. Svájc

2

2

−41

0

 

 

