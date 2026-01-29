Női vízilabda Eb: a hollandok nyerték a D-csoportot

A női vízilabda Európa-bajnokság D jelű négyesében a címvédő Hollandia és az izraeli csapat egyformán hatpontos volt két kör után, így az elsőség az egymás elleni, csütörtöki összecsapásukon dőlt el. A meccs nem hozott nagy küzdelmet, a németalföldiek már az első negyed után ötgólos különbséggel vezettek, s végül 23–6-ra győztek.

A D-csoport a magyarokat is felvonultató B-vel van egy ágon, azaz ezeknek az első két-két helyezettjével alakul majd újabb négyes a középdöntőben: a csapatok magukkal viszik a másik továbbjutóval szembeni eredményüket a következő szakaszba. Onnan az első két-két válogatott kerül majd az elődöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5–8. helyért folytatják a szereplésüket.

A papírformának megfelelően csoportelsőként jutottak a középdöntőbe az olaszok is, akik a B jelű kvartett első csütörtöki meccsén 25–11-re múlták felül a török válogatottat.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.45: Görögország–Németország (Tv: M4 Sport)

19.45: Franciaország–Szlovákia

AZ ÁLLÁS m gy gy

(szétlövés) v

(szétlövés) v gk p 1. Görögország 2 2 – – – +35 6 2. Franciaország 2 1 – – 1 –16 3 3. Németország 2 1 – – 1 +9 3 4. Szlovákia 2 – – – 2 −28 0



B-CSOPORT

13.15: Románia–Spanyolország

16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS M Gy Gy

(szétlövés) V

(szétlövés) V Gk P 1. Magyarország 2 2 – – – +27 6 2. Spanyolország 2 1 – – 1 +13 3 3. Portugália 2 – – – 2 –10 0 4. Románia 2 – – – 2 −30 0



C-CSOPORT

Olaszország–Törökország 25–11 (7–2, 4–4, 7–3, 7–2)

18.00: Szerbia–Horvátország

AZ ÁLLÁS M GY GY

(SZÉTLÖVÉS) V

(SZÉTLÖVÉS) V GK P 1. Olaszország 3 3 – – – +37 9 2. Horvátország 2 1 – – 1 −5 3 3. Szerbia 2 1 – – 1 –10 3 4. Törökország 3 – – – 3 –22 0



D-CSOPORT

Hollandia–Izrael 23–6 (7–2, 6–2, 7–2, 3–0)

21.15: Svájc–Nagy-Britannia