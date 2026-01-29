Női vízilabda Eb: a hollandok nyerték a D-csoportot

A női vízilabda Európa-bajnokság D jelű négyesében a címvédő Hollandia és az izraeli csapat egyformán hatpontos volt két kör után, így az elsőség az egymás elleni, csütörtöki összecsapásukon dőlt el. A meccs nem hozott nagy küzdelmet, a németalföldiek már az első negyed után ötgólos különbséggel vezettek, s végül 23–6-ra győztek.
A D-csoport a magyarokat is felvonultató B-vel van egy ágon, azaz ezeknek az első két-két helyezettjével alakul majd újabb négyes a középdöntőben: a csapatok magukkal viszik a másik továbbjutóval szembeni eredményüket a következő szakaszba. Onnan az első két-két válogatott kerül majd az elődöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5–8. helyért folytatják a szereplésüket.
A papírformának megfelelően csoportelsőként jutottak a középdöntőbe az olaszok is, akik a B jelű kvartett első csütörtöki meccsén 25–11-re múlták felül a török válogatottat.
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.45: Görögország–Németország (Tv: M4 Sport)
19.45: Franciaország–Szlovákia
|AZ ÁLLÁS
|m
|gy
|gy
(szétlövés)
|v
(szétlövés)
|v
|gk
|p
|1. Görögország
2
2
–
–
–
+35
6
|2. Franciaország
2
1
–
–
1
–16
3
|3. Németország
2
1
–
–
1
+9
3
|4. Szlovákia
2
–
–
–
2
−28
0
B-CSOPORT
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|Gy
(szétlövés)
|V
(szétlövés)
|V
|Gk
|P
|1. Magyarország
2
2
–
–
–
+27
6
|2. Spanyolország
2
1
–
–
1
+13
3
|3. Portugália
2
–
–
–
2
–10
0
|4. Románia
2
–
–
–
2
−30
0
C-CSOPORT
Olaszország–Törökország 25–11 (7–2, 4–4, 7–3, 7–2)
18.00: Szerbia–Horvátország
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|GY
(SZÉTLÖVÉS)
|V
(SZÉTLÖVÉS)
|V
|GK
|P
|1. Olaszország
3
3
–
–
–
+37
9
|2. Horvátország
2
1
–
–
1
−5
3
|3. Szerbia
2
1
–
–
1
–10
3
|4. Törökország
3
–
–
–
3
–22
0
D-CSOPORT
Hollandia–Izrael 23–6 (7–2, 6–2, 7–2, 3–0)
21.15: Svájc–Nagy-Britannia
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|GY
(SZÉTLÖVÉS)
|V
(SZÉTLÖVÉS)
|V
|GK
|P
|1. Hollandia
3
3
–
–
–
+53
9
|2. Izrael
3
2
–
–
1
+3
6
|3. Nagy-Britannia
2
–
–
–
2
−15
0
|4. Svájc
2
–
–
–
2
−41
0