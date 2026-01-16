Az utolsó negyedben dőlt el, öt góllal győztük le Hollandiát a férfi vízilabda Eb-n

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1)

Belgrád, 150 néző. V: Sztavridisz (görög), Berisvili (grúz).

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Varga V. 1, FEKETE G. 5, MANHERCZ K. 2, Nagy Ádám 1, Jansik Sz., Vismeg Zs. 1. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Angyal 1, Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE 4, Tátrai D., Kovács P., Vigvári Vendel. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

HOLLANDIA: Spijker – De Weerd, De Mey 1, Ten Broek, Snel, Hessels B., VAN DER WEIJDEN 3. Csere: GBADAMASSI 2, Rouwenhorst, TE RIELE 3, Hessels S. 1, Van den Burg, Hofmeijer 1. Szövetségi kapitány: Branko Mitrovics

Emberelőny-kihasználás: 15/7, ill. 15/3.

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Van den Burg (26. p.), Vismeg Zs. (29. p.), Tátrai D. (32. p.).

Kiállítva (végleg, brutalitásért): De Mey (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Veszélyes csapat a holland, sok jó lövőjük van a hollandoknak, kapják a centerekről a kiállításokat, nehéz eldönteni, hogy inkább hátulról engedjük őket többet lőni, vagy a centereknek adjunk nagyobb területet. Nehéz volt ez a mérkőzés mentálisan, hiszen nekünk kötelezően meg kellett nyernünk, nekik pedig bravúr lett volna a siker, ilyenkor a fordított pszichológia érvényesül. Büszke vagyok a fiúkra, nagyon ikszes meccs volt.

Fordítsuk le a számok nyelvére, ami a magyar férfi vízilabda-válogatott játékát jellemzi: a csapat elsősorban a stabil védekezésre figyel, és ebből igyekszik pontos, lehetőleg gyors támadásokat építeni. A csoportkörben mindössze 23 gólt kaptunk (csak a horvátok és a spanyolok előztek meg minket 22 kapott góllal), viszont a mieink értékesítették a leghatékonyabban, 57.6 százalékban a helyzeteiket, 85 lövésből 49 gól született. Csak a görögök értek még 50 százalék fölé (107/54, 50.5%).

Pénteki első középdöntős ellenfelünk, Hollandia e mutatóban igen gyengén, 38.6 százalékkal (101/39) végzett. Emlékezhetünk, a csoportkör első fordulójában ugyan majdnem meglepte a házigazda Szerbiát, Izraelt simán legyőzte, Spanyolország viszont már kevéssé hagyta érvényesülni. Viszont arra is emlékezhetünk, hogy a decemberi Rotterdam-kupa felkészülési tornán 6–2-re vezetett ellenünk (végül 12–9-re nyertünk), Horvátországot pedig meglepetésre 13–12-re felülmúlta. Esélyesek voltunk, de természetesen nem lehetett félvállról venni a hollandokat.

Akik többször igen váratlan pillanatban lőtték el a labdákat, meglepve Csoma Kristófot. Mart van der Weijden kétszer is beköszönt, ahogy Manhercz Krisztián a túloldalon szintén – először kaptunk egy negyed alatt négy gólt (4–4). A második negyedben viszont már egyre-másra védekeztük ki az emberhátrányokat, Csoma védései is menetrendszerűen érkeztek. Egy újabb távoli bombával (ezúttal Varga Vince révén) 5–4-nél ismét a magyar együttes vezetett, majd kettős emberhátrányban sem kaptunk gólt. Ebből szép támadást vezettünk, Nagy Ákos tette ki a rosszkéz oldalra Vigvári Vendelnek, aki, mielőtt lecsapott volna rá két holland, betette középre a gólszerző Angyal Dánielnek. Kas te Riele ezután ejtett egy gólt, de Vigvári Vince rövid időn belül kétszer (ötméteresből és akcióból) is betalált.

A nagyszünetig már csak Van der Weijden ötöse hozott gólt az ellenfélnek, 8–6-os magyar előnnyel fordultak a felek. Utána viszont megint megtalálták a lövősávokat a hollandok, akik innen, majd 10–8-as hátrányból is egyenlítettek. A negyed végén Manhercz labdaszerzéséből Csoma indította a rosszkézen felúszó Nagy Ákost, aki áttette a túloldalon érkező Vismeg Zsombornak – nagyon szépen kijátszottuk a ziccert, így, ha minimális fórból is, de mégiscsak vezetésből várhattuk a záró szakaszt (11–10).

Vigvári Vince emberelőnyben visszahúzta a lövést a rövidre és betalált, Hessels Sebastian büntetőjével viszont megint közelebb jött a rivális. Az ötöst összehozó Fekete Gergő góljával ismét kettővel vezettünk, egy szép támadás után Vigvári Vince révén már hárommal, majd három perccel a vége előtt egy holland támadásnál Tim de Mey behúzott egyet Manhercznek – brutalitásért kizavarták a medencéből. A kapott ötöst és az ezt követő ziccert is belőtte az öt góllal záró Fekete – a hajrában egy csapásra eldőlt az addig kiélezett mérkőzés. Az utolsó negyedre beszálló Vogel Soma hárításainak is köszönhetően a hajrára egy csapásra eldőlt az addig kiélezett mérkőzés.

Varga Zsolt együttese a középdöntőre maximális pontszámmal érkezett, a 16–11-es sikerrel pedig megőrizte vezető helyét az 1. forduló után az E-csoportban.

E-CSOPORT M Gy Gy (szétlövés) V (szétlövés) V Gk Pont 1. Magyarország 3 3 – – – +16 9 2. Spanyolország 3 2 – – 1 +14 6 3. Szerbia 2 1 1 – – +1 5 4. Montenegró 3 1 – – 2 −10 3 5. Hollandia 3 – – 1 2 −12 1 6. Franciaország 2 – – – 2 −9 0

