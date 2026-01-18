Nemzeti Sportrádió

Nagyot hajrázott a magyar válogatott, de kikapott Szerbiától a vízilabda Eb középdöntőjében

2026.01.18. 21:52
Fotó: Kovács Péter
férfi vízilabda élő közvetítés szerb férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Európa-bajnokság magyar férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
A magyar férfi vízilabda-válogatott 15–14-re kikapott a szerb csapattól a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében, így a mieink visszacsúsztak az E-csoport harmadik helyére – kedden a spanyolok ellen kell majd kiharcolni a négy közé jutást.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 14–15 (4–4, 3–4, 1–5, 6–2)
Belgrád. Vezette: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli)

Összefoglaló hamarosan...

 
E-CSOPORTMGYSZL GYSZL VVL–KGKP
1. Szerbia43154–48+611
2. Spanyolország43153–33+209
3. MAGYARORSZÁG43158–43+159
4. Montenegró42244–50–66
5. Hollandia41342–58–161
6. Franciaország4437–56–190

 

