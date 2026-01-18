Nagyot hajrázott a magyar válogatott, de kikapott Szerbiától a vízilabda Eb középdöntőjében

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15–14-re kikapott a szerb csapattól a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében, így a mieink visszacsúsztak az E-csoport harmadik helyére – kedden a spanyolok ellen kell majd kiharcolni a négy közé jutást.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 14–15 (4–4, 3–4, 1–5, 6–2)

Belgrád. Vezette: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli) Összefoglaló hamarosan... E-CSOPORT M GY SZL GY SZL V V L–K GK P 1. Szerbia 4 3 1 – – 54–48 +6 11 2. Spanyolország 4 3 – – 1 53–33 +20 9 3. MAGYARORSZÁG 4 3 – – 1 58–43 +15 9 4. Montenegró 4 2 – – 2 44–50 –6 6 5. Hollandia 4 – – 1 3 42–58 –16 1 6. Franciaország 4 – – – 4 37–56 –19 0