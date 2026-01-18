Nagyot hajrázott a magyar válogatott, de kikapott Szerbiától a vízilabda Eb középdöntőjében

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15–14-re kikapott a szerb csapattól a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében, így a mieink visszacsúsztak az E-csoport harmadik helyére – kedden a spanyolok ellen kell majd kiharcolni a négy közé jutást.
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 14–15 (4–4, 3–4, 1–5, 6–2)
Belgrád. Vezette: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli)
|E-CSOPORT
|M
|GY
|SZL GY
|SZL V
|V
|L–K
|GK
|P
|1. Szerbia
|4
|3
|1
|–
|–
|54–48
|+6
|11
|2. Spanyolország
|4
|3
|–
|–
|1
|53–33
|+20
|9
|3. MAGYARORSZÁG
|4
|3
|–
|–
|1
|58–43
|+15
|9
|4. Montenegró
|4
|2
|–
|–
|2
|44–50
|–6
|6
|5. Hollandia
|4
|–
|–
|1
|3
|42–58
|–16
|1
|6. Franciaország
|4
|–
|–
|–
|4
|37–56
|–19
|0
