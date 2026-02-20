Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: simán megnyerte második meccsét a Honvéd a Konferenciakupában

T. Z.T. Z.
2026.02.20. 21:56
Fotó: honved.hu
Címkék
vízilabda Honvéd Konferenciakupa Endo Plus Service-Honvéd férfi vízilabda
A Honvéd simán, 18–8-ra legyőzte a házigazda francia Montpellier-t a férfi vízilabda Konferenciakupa minitornájának pénteki, második fordulójában.

A fővárosi gárdából Ekler Bendegúz és Szépfalvi Gergely is háromszor volt eredményes.

Szivós Márton együttesének – amely csütörtökön ötméteresekkel győzött a Varga Dénest is a soraiban tudó grúz A-Polo Sport Management ellen – szombaton a horvát Primorje Rijeka, vasárnap az olasz Bologna lesz az ellenfele. A csoportból az első kettő jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.

VÍZILABDA
Konferenciakupa, férfiak 
C-csoport, 2. mérkőzés
Montpellier Waterpolo (francia)–Endo Plus Service-Honvéd 8–18 (1–5, 5–6, 1–4, 1–3)

 

