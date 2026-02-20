Férfi vízilabda: simán megnyerte második meccsét a Honvéd a Konferenciakupában

A fővárosi gárdából Ekler Bendegúz és Szépfalvi Gergely is háromszor volt eredményes.

Szivós Márton együttesének – amely csütörtökön ötméteresekkel győzött a Varga Dénest is a soraiban tudó grúz A-Polo Sport Management ellen – szombaton a horvát Primorje Rijeka, vasárnap az olasz Bologna lesz az ellenfele. A csoportból az első kettő jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.

VÍZILABDA

Konferenciakupa, férfiak

C-csoport, 2. mérkőzés

Montpellier Waterpolo (francia)–Endo Plus Service-Honvéd 8–18 (1–5, 5–6, 1–4, 1–3)