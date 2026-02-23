Arne Slot Szoboszlairól: Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja, de ő...

A drámai hajrá főszereplője Alexis Mac Allister volt, aki a hosszabbítás hatodik percében megszerezte a győztes gólt – néhány perccel azután, hogy egy találatát a VAR érvénytelenítette kezezés miatt. A világbajnok középpályás érvényes góljához Szoboszlai Dominik megfelelő ütemű beadása is nagyon kellett.

„Ennél a szituációnál jól látszott, hogy mennyi önbizalma van, mennyire jó ebben az idényben. Azt hittem, a meccs utolsó másodperceiben járunk, pedig még a gól után is maradt idő. Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja a labdát, de ő kivárt, hogy a végén pontos legyen az ívelése” – mondta Slot a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Slotnak a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban kellett változtatnia a kezdőcsapatán, Florian Wirtz ugyanis nem volt rendben a bemelegítés során – sérülése nem komoly, csupán elővigyázatosságra volt szükség.

Először irányította a Premier League-ben a Nottingham Forestet a portugál Vítor Pereira, aki így értékelt a lefújás után:

„Frusztrált és dühös vagyok. Számomra nagyon-nagyon igazságtalan ez az eredmény, de ilyen a futball. A pozitívumokra kell gondolnunk. Pihenünk, aztán felkészülünk a következő meccsre.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (0–0)

Nottingham, City Ground. Vezette: A. Taylor

Nottingham: Ortega – Aina, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson (N. Domínguez, 77.) – Hutchinson (Bakwa, 66.), Gibbs-White (McAtee, 90+3.), Hudson-Odoi (Ndoye, 66.) – I. Jesus (Lucca, 77.). Vezetőedző: Vítor Pereira

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 83.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), C. Jones (Gomez, 83.), Gakpo (Chiesa, 77.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: A. Mac Allister (90+7.)