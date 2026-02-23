Nemzeti Sportrádió

Arne Slot Szoboszlairól: Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja, de ő...

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.23. 08:13
null
Alexis Mac Allister volt a nyerőember, de Szoboszlai Dominik is kulcsszerepet vállalt a gólban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Notthingam Forest Szoboszlai Dominik Arne Slot sajtótájékoztató Premier League
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elismerte, hogy csapata az idény eddigi leggyengébb első félidejét produkálta a Nottingham Forest otthonában vasárnap. A holland tréner Szoboszlai Dominik gól előtti megoldására is kitért a sajtótájékoztatóján.

Arne Slot szerint a mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, mint az, hogy a Liverpool három ponttal távozott a City Groundról.

„Az első játékrészünk nagyon gyenge volt, talán a legrosszabb az idényben. Az egyetlen pozitívum, hogy a tizenhatoson belül jól védekeztünk, nem engedtünk sok helyzetet az ellenfélnek. A második félidő viszont sokkal jobb lett, kontrolláltuk a játékot, megvoltak a lehetőségeink. Többet kaptunk annál, mint amennyit érdemeltünk ezen a meccsen” – fogalmazott a 47 éves szakember az összecsapást követően.

Angol labdarúgás
16 órája

Szoboszlai beadása kellett a végén, a Liverpool nehezen győzött Nottinghamben

A magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként kezdett, majd középpályás lett; Vítor Pereira első bajnokija vereséggel végződött.

A drámai hajrá főszereplője Alexis Mac Allister volt, aki a hosszabbítás hatodik percében megszerezte a győztes gólt – néhány perccel azután, hogy egy találatát a VAR érvénytelenítette kezezés miatt. A világbajnok középpályás érvényes góljához Szoboszlai Dominik megfelelő ütemű beadása is nagyon kellett.

„Ennél a szituációnál jól látszott, hogy mennyi önbizalma van, mennyire jó ebben az idényben. Azt hittem, a meccs utolsó másodperceiben járunk, pedig még a gól után is maradt idő. Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja a labdát, de ő kivárt, hogy a végén pontos legyen az ívelése” – mondta Slot a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Slotnak a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban kellett változtatnia a kezdőcsapatán, Florian Wirtz ugyanis nem volt rendben a bemelegítés során – sérülése nem komoly, csupán elővigyázatosságra volt szükség.

Először irányította a Premier League-ben a Nottingham Forestet a portugál Vítor Pereira, aki így értékelt a lefújás után:

„Frusztrált és dühös vagyok. Számomra nagyon-nagyon igazságtalan ez az eredmény, de ilyen a futball. A pozitívumokra kell gondolnunk. Pihenünk, aztán felkészülünk a következő meccsre.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (0–0)
Nottingham, City Ground. Vezette: A. Taylor
Nottingham: Ortega – Aina, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson (N. Domínguez, 77.) – Hutchinson (Bakwa, 66.), Gibbs-White (McAtee, 90+3.), Hudson-Odoi (Ndoye, 66.) – I. Jesus (Lucca, 77.). Vezetőedző: Vítor Pereira
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 83.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), C. Jones (Gomez, 83.), Gakpo (Chiesa, 77.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: A. Mac Allister (90+7.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk P
1. Arsenal28187356–21+3561
2. Manchester City27175556–25+3156
3. Aston Villa27156638–28+1051
4. Chelsea27129648–31+1745
5. Manchester United26129547–37+1045
6. Liverpool27136842–35+745
7. Brentford271241140–37+340
8. Bournemouth27911743–45–238
9. Everton26107929–30–137
10. Fulham271141238–41–337
11. Newcastle271061138–39–136
12. Sunderland2799928–33–536
13. Crystal Palace27981029–32–335
14. Brighton & Hove Albion27810936–34+234
15. Leeds United277101037–46–931
16. Tottenham27781237–41–429
17. Nottingham Forest27761425–39–1427
18. West Ham27671432–49–1725
19. Burnley27471629–52–2319
20. Wolverhampton28172018–51–3310

 

Liverpool Notthingam Forest Szoboszlai Dominik Arne Slot sajtótájékoztató Premier League
Legfrissebb hírek

A Spurs új edzője szerint szembejött a valóság az Arsenal ellen; a szakértők Gyökerest dicsérték

Angol labdarúgás
22 perce

Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán hozta az észak-londoni derbit

Angol labdarúgás
14 órája

Tóth Alex egy dedikált mezzel ajándékozta meg Orbán Viktort – videó

Légiósok
15 órája

Szoboszlai beadása kellett a végén, a Liverpool nehezen győzött Nottinghamben

Angol labdarúgás
16 órája

Nehéz terepre készül a Szoboszlai vezette Liverpool

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:25

O'Reilly duplája döntött – a City nagyon közel került az Arsenalhoz a PL-ben

Angol labdarúgás
2026.02.21. 23:04

Tóth Alex nem lépett pályára, a Bournemouth egy pontot szerzett a West Ham otthonában

Angol labdarúgás
2026.02.21. 20:23

A világ legjobb középpályásai között Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
2026.02.21. 07:37
Ezek is érdekelhetik