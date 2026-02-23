Arne Slot Szoboszlairól: Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja, de ő...
Arne Slot szerint a mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, mint az, hogy a Liverpool három ponttal távozott a City Groundról.
„Az első játékrészünk nagyon gyenge volt, talán a legrosszabb az idényben. Az egyetlen pozitívum, hogy a tizenhatoson belül jól védekeztünk, nem engedtünk sok helyzetet az ellenfélnek. A második félidő viszont sokkal jobb lett, kontrolláltuk a játékot, megvoltak a lehetőségeink. Többet kaptunk annál, mint amennyit érdemeltünk ezen a meccsen” – fogalmazott a 47 éves szakember az összecsapást követően.
Szoboszlai beadása kellett a végén, a Liverpool nehezen győzött Nottinghamben
A drámai hajrá főszereplője Alexis Mac Allister volt, aki a hosszabbítás hatodik percében megszerezte a győztes gólt – néhány perccel azután, hogy egy találatát a VAR érvénytelenítette kezezés miatt. A világbajnok középpályás érvényes góljához Szoboszlai Dominik megfelelő ütemű beadása is nagyon kellett.
„Ennél a szituációnál jól látszott, hogy mennyi önbizalma van, mennyire jó ebben az idényben. Azt hittem, a meccs utolsó másodperceiben járunk, pedig még a gól után is maradt idő. Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja a labdát, de ő kivárt, hogy a végén pontos legyen az ívelése” – mondta Slot a magyar válogatott csapatkapitányáról.
Slotnak a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban kellett változtatnia a kezdőcsapatán, Florian Wirtz ugyanis nem volt rendben a bemelegítés során – sérülése nem komoly, csupán elővigyázatosságra volt szükség.
Először irányította a Premier League-ben a Nottingham Forestet a portugál Vítor Pereira, aki így értékelt a lefújás után:
„Frusztrált és dühös vagyok. Számomra nagyon-nagyon igazságtalan ez az eredmény, de ilyen a futball. A pozitívumokra kell gondolnunk. Pihenünk, aztán felkészülünk a következő meccsre.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (0–0)
Nottingham, City Ground. Vezette: A. Taylor
Nottingham: Ortega – Aina, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson (N. Domínguez, 77.) – Hutchinson (Bakwa, 66.), Gibbs-White (McAtee, 90+3.), Hudson-Odoi (Ndoye, 66.) – I. Jesus (Lucca, 77.). Vezetőedző: Vítor Pereira
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 83.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Ngumoha, 77.), C. Jones (Gomez, 83.), Gakpo (Chiesa, 77.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: A. Mac Allister (90+7.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56–21
|+35
|61
|2. Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56–25
|+31
|56
|3. Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38–28
|+10
|51
|4. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|5. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|6. Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42–35
|+7
|45
|7. Brentford
|27
|12
|4
|11
|40–37
|+3
|40
|8. Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43–45
|–2
|38
|9. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|10. Fulham
|27
|11
|4
|12
|38–41
|–3
|37
|11. Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38–39
|–1
|36
|12. Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28–33
|–5
|36
|13. Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29–32
|–3
|35
|14. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|15. Leeds United
|27
|7
|10
|10
|37–46
|–9
|31
|16. Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37–41
|–4
|29
|17. Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25–39
|–14
|27
|18. West Ham
|27
|6
|7
|14
|32–49
|–17
|25
|19. Burnley
|27
|4
|7
|16
|29–52
|–23
|19
|20. Wolverhampton
|28
|1
|7
|20
|18–51
|–33
|10