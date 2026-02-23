Megszenvedett az Evertonnal, de Carrickkel tovább szárnyal a Manchester United

A Michael Carrick vezetésével a legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyerő Manchester United az Everton ellen is esélyesebbnek számított, annál is inkább, mert a liverpooliak nem voltak igazán jó formában, a múlt héten például hazai pályán szenvedtek vereséget az AFC Bournemouthtól.

Az első félidőben ehhez képest nemcsak az Everton, de a United is nagy csalódást okozott – bár a vendégek irányították a játékot és egyértelműen mezőnyfölényben futballoztak, érezhetően tehetetlenek voltak az Everton védekezésével szemben. Amikor megszerezték a labdát, a kék-fehérek kontrákkal próbálkoztak, de nem tudták veszélyeztetni a manchesteri kaput. Mindent egybevetve egy nagyon unalmas, csalódást keltő első félidőt látott a közönség.

A szünet után aztán izgalmasabban alakult a mérkőzés, kellett ehhez az is, hogy az 58. percben Benjamin Sesko is pályára lépjen. A szlovén támadónak nem sokkal később kulcsszerepe volt a mérkőzésen, hiszen a 71. percben megszerezte a vezetést csapatának: egy villámgyors kontra végén Bryan Mbeumo hozta kihagyhatatlan gólhelyzetbe csapattársát, aki nem hibázta el a lehetőséget, higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot.

Némileg váratlanul érkezett a gól, hiszen ekkor már az Everton futballozott veszélyesebben – és így volt ez a hajrában is, amikor egy esetben már Senne Lammens nagy bravúrjára is szükség volt, hogy a United megőrizze egygólos vezetését. Az Everton egymás után rúgta a szögleteket – csak a második félidőben egymás után kilencet – a vendégek védelme a kapussal kiegészülve azonban elhárította ezeket a kísérleteket.

A 93. percben Sesko a gólhoz kísértetiesen hasonló kontra után eldönthette volna a mérkőzést, de kihagyta a ziccert, és erre majdnem ráfizetett csapata, mert a következő akciónál Lammensnek kellett megakadályoznia, hogy egyenlítsen az Everton. Ettől közelebb már nem kerültek a gólhoz a vendéglátók, a Manchester United megszenvedett a sikerért, de elhozta a három pontot a Hill Dickinson Stadionból. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Everton–Manchester United 0–1 (Sesko 71.)

VASÁRNAP

Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)

Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Guessand 90.)

Sunderland–Fulham 1–3 (Le Fée 76. – 11-esből, ill. R. Jiménez 54., 61. – a másodikat 11-esből, Iwobi 85.)

Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (A. Mac Allister 90+7.)

SZOMBATON

Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)

Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)

Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)

West Ham United–Bournemouth 0–0