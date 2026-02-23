Megszenvedett az Evertonnal, de Carrickkel tovább szárnyal a Manchester United
A Michael Carrick vezetésével a legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyerő Manchester United az Everton ellen is esélyesebbnek számított, annál is inkább, mert a liverpooliak nem voltak igazán jó formában, a múlt héten például hazai pályán szenvedtek vereséget az AFC Bournemouthtól.
Az első félidőben ehhez képest nemcsak az Everton, de a United is nagy csalódást okozott – bár a vendégek irányították a játékot és egyértelműen mezőnyfölényben futballoztak, érezhetően tehetetlenek voltak az Everton védekezésével szemben. Amikor megszerezték a labdát, a kék-fehérek kontrákkal próbálkoztak, de nem tudták veszélyeztetni a manchesteri kaput. Mindent egybevetve egy nagyon unalmas, csalódást keltő első félidőt látott a közönség.
A szünet után aztán izgalmasabban alakult a mérkőzés, kellett ehhez az is, hogy az 58. percben Benjamin Sesko is pályára lépjen. A szlovén támadónak nem sokkal később kulcsszerepe volt a mérkőzésen, hiszen a 71. percben megszerezte a vezetést csapatának: egy villámgyors kontra végén Bryan Mbeumo hozta kihagyhatatlan gólhelyzetbe csapattársát, aki nem hibázta el a lehetőséget, higgadtan kilőtte a bal alsó sarkot.
Némileg váratlanul érkezett a gól, hiszen ekkor már az Everton futballozott veszélyesebben – és így volt ez a hajrában is, amikor egy esetben már Senne Lammens nagy bravúrjára is szükség volt, hogy a United megőrizze egygólos vezetését. Az Everton egymás után rúgta a szögleteket – csak a második félidőben egymás után kilencet – a vendégek védelme a kapussal kiegészülve azonban elhárította ezeket a kísérleteket.
A 93. percben Sesko a gólhoz kísértetiesen hasonló kontra után eldönthette volna a mérkőzést, de kihagyta a ziccert, és erre majdnem ráfizetett csapata, mert a következő akciónál Lammensnek kellett megakadályoznia, hogy egyenlítsen az Everton. Ettől közelebb már nem kerültek a gólhoz a vendéglátók, a Manchester United megszenvedett a sikerért, de elhozta a három pontot a Hill Dickinson Stadionból. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
Everton–Manchester United 0–1 (Sesko 71.)
VASÁRNAP
Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)
Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Guessand 90.)
Sunderland–Fulham 1–3 (Le Fée 76. – 11-esből, ill. R. Jiménez 54., 61. – a másodikat 11-esből, Iwobi 85.)
Nottingham Forest–Liverpool 0–1 (A. Mac Allister 90+7.)
SZOMBATON
Manchester City–Newcastle United 2–1 (O'Reilly 14., 27., ill. Hall 22.)
Chelsea–Burnley 1–1 (J. Pedro 4., ill. Flemming 90+3.)
Aston Villa–Leeds United 1–1 (Abraham 88., ill. Stach 31.)
Brentford–Brighton & Hove Albion 0–2 (D. Gómez 30., Welbeck 45+1.)
West Ham United–Bournemouth 0–0
|1. Arsenal
28
18
7
3
56–21
+35
61
|2. Manchester City
27
17
5
5
56–25
+31
56
|3. Aston Villa
27
15
6
6
38–28
+10
51
|4. Manchester United
27
13
9
5
48–37
+11
48
|5. Chelsea
27
12
9
6
48–31
+17
45
|6. Liverpool
27
13
6
8
42–35
+7
45
|7. Brentford
27
12
4
11
40–37
+3
40
|8. Bournemouth
27
9
11
7
43–45
–2
38
|9. Everton
27
10
7
10
29–31
–2
37
|10. Fulham
27
11
4
12
38–41
–3
37
|11. Newcastle
27
10
6
11
38–39
–1
36
|12. Sunderland
27
9
9
9
28–33
–5
36
|13. Crystal Palace
27
9
8
10
29–32
–3
35
|14. Brighton
27
8
10
9
36–34
+2
34
|15. Leeds United
27
7
10
10
37–46
–9
31
|16. Tottenham
27
7
8
12
37–41
–4
29
|17. Nottingham Forest
27
7
6
14
25–39
–14
27
|18. West Ham
27
6
7
14
32–49
–17
25
|19. Burnley
27
4
7
16
29–52
–23
19
|20. Wolverhampton
28
1
7
20
18–51
–33
10