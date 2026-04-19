NHL-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

1. KÖR
KELETI FŐCSOPORT
BUFFALO SABRES–BOSTON BRUINS – az összesített állás: 1–0
Április 19.: Buffalo–Boston 4–3
Április 21.: Buffalo–Boston
Április 23.: Boston–Buffalo
Április 26.: Boston–Buffalo
Április 28.: Buffalo–Boston (ha szükséges)
Május 1.: Boston–Buffalo (ha szükséges)
Május 3.: Buffalo–Boston (ha szükséges)
TAMPA BAY LIGHTNING–MONTREAL CANADIENS – az összesített állás: 0–1
Április 19.: Tampa Bay–Montreal 3–4, h. u.
Április 21.: Tampa Bay–Montreal
Április 24.: Montreal–Tampa Bay
Április 26.: Montreal–Tampa Bay
Április 29.: Tampa Bay–Montreal (ha szükséges)
Május 1.: Montreal–Tampa Bay (ha szükséges)
Május 2.: Tampa Bay–Montreal (ha szükséges)
CAROLINA HURRICANES–OTTAWA SENATORS – az összesített állás: 1–0
Április 18.: Carolina–Ottawa 2–0
Április 20.: Carolina–Ottawa
Április 23.: Ottawa–Carolina
Április 25.: Ottawa–Carolina
Április 27.: Carolina–Ottawa (ha szükséges)
Április 30.: Ottawa–Carolina (ha szükséges)
Május 2.: Carolina–Ottawa (ha szükséges)
PITTSBURGH PENGUINS–PHILADELPHIA FLYERS – az összesített állás: 0–1
Április 18.: Pittsburgh–Philadelphia 2–3
Április 20.: Pittsburgh–Philadelphia
Április 22.: Philadelphia–Pittsburgh
Április 25.: Philadelphia–Pittsburgh
Április 27.: Pittsburgh–Philadelphia (ha szükséges)
Április 29.: Philadelphia–Pittsburgh (ha szükséges)
Május 2.: Pittsburgh–Philadelphia (ha szükséges)
A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.
NYUGATI FŐCSOPORT
COLORADO AVALANCHE–LOS ANGELES KINGS – az összesített állás: 1–0
Április 19.: Colorado–Los Angeles 2–1
Április 21.: Colorado–Los Angeles
Április 23.: Los Angeles–Colorado
Április 26.: Los Angeles–Colorado
Április 29.: Colorado–Los Angeles (ha szükséges)
Május 1.: Los Angeles–Colorado (ha szükséges)
Május 3.: Colorado–Los Angeles (ha szükséges)
DALLAS STARS–MINNESOTA WILD – az összesített állás: 0–1
Április 18.: Dallas–Minnesota 1–6
Április 20.: Dallas–Minnesota
Április 22.: Minnesota–Dallas
Április 25.: Minnesota–Dallas
Április 28.: Dallas–Minnesota (ha szükséges)
Április 30.: Minnesota–Dallas (ha szükséges)
Május 2.: Dallas–Minnesota (ha szükséges)
VEGAS GOLDEN KNIGHTS–UTAH MAMMOTH – az összesített állás: 1–0
Április 19.: Vegas–Utah 4–2
Április 21.: Vegas–Utah
Április 24.: Utah–Vegas
Április 27.: Utah–Vegas
Április 29.: Vegas–Utah (ha szükséges)
Május 1.: Utah–Vegas (ha szükséges)
Május 3.: Vegas–Utah (ha szükséges)
EDMONTON OILERS–ANAHEIM DUCKS – az összesített állás: 0–0
Április 20.: Edmonton–Anaheim
Április 22.: Edmonton–Anaheim
Április 24.: Anaheim–Edmonton
Április 26.: Anaheim–Edmonton
Április 28.: Edmonton–Anaheim (ha szükséges)
Április 30.: Anaheim–Edmonton (ha szükséges)
Május 2.: Edmonton–Anaheim (ha szükséges)
KULCSDÁTUMOK
Április 18: a rájátszás kezdete
Május 6.: a főcsoport-elődöntők kezdete
Május 22.: a főcsoportdöntők kezdete
Június 3.: a nagydöntő első mérkőzése
Június 19.: legkésőbb ekkor befejeződik a nagydöntő (lehetséges hetedik mérkőzés)