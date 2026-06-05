Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás duplájával győzelem Finnország ellen; Per Johansson: Olyan magas szintre jutottunk, amit korábban el sem képzeltem

SZ. M.SZ. M.
2026.06.05. 23:58
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

 

Varga Barnabás duplájával győzelem Finnország elleni felkészülési mérkőzésen. A sokáig teljesen egyoldalú felkészülési mérkőzés hajrájába ugyan hoztak némi izgalmat a finnek, de így is nyert a magyar válogatott, amelyben több újonc is bemutatkozott. Részletes beszámoló, elemzések, értékelések a szombati Nemzeti Sportban

Szuhodovszki Soma: Hittem benne, hogy egyszer visszatérek. Az MTK Budapest középpályása többek között a klubváltásról, a dzsolidzsóker-szerepről és a válogatottságról is beszélt Cserháti Andrásnak

Andoni Iraola: Kiváltság és felelősség a Liverpoolnál dolgozni. A Liverpool új menedzsere tudja, milyen nagyok az elvárások a klubnál, és azt sem bánja, hogy a következő hetekben a kulcsjátékosok helyett a fiatalokkal ismerkedhet meg. Smahulya Ádám írása

Florentino Pérez 150 millió euróért igazolna újabb világsztárt. A Real Madrid elnöke megígérte, ha nyer a vasárnapi elnökválasztáson, a Real Madrid történetének legdrágább igazolása következik. Judi Ádám háttéranyaga

Per Johansson: Olyan magas szintre jutottunk, amit korábban el sem képzeltem. Triplázásra készül a győri női kézilabdacsapat, amely 2019 után először nyerheti meg egymást követő három alkalommal a legrangosabb nemzetközi kupasorozatot. A kapus Hatadou Sako szerint sok múlik a koncentráción, míg a balátlövő Bruna de Paula élete legjobb hétvégéjére készül. A Nemzeti Sport szombati számában 4 oldalas összeállítás a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjéről

Pénteken motorhangoktól volt hangos a Balaton Park Circuit, a MotoGP mezőnye és a betétfutamok pilótái ugyanis ismét Balatonfőkajáron köröztek. Pénteken egy szabadedzést és egy edzést rendeztek a királykategória számára, a nap leggyorsabb pilótája Pedro Acosta volt. Beke Zsombor beszámolója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Marco Rossi: Óriási büszkeség nekem a magyar válogatott irányítása; Sipos Adrián: Még mindig érzem magamon a fejlődés lehetőségét

E-újság
2026.06.04. 23:41

Hajnal Tamás: Kreatív futballt várunk Borbélytól; Merre tovább, Veszprém?

E-újság
2026.06.03. 23:50

Lenny Joseph Fradi-cipőben játszik a vb-n; Veszprém: 30!

E-újság
2026.06.02. 23:45

Csercseszov: A PSG korszakos csapattá nőheti ki magát; Détári Lajos: A hőséget nem lehetett legyőzni

E-újság
2026.06.01. 23:19

A döntők királyának, Luis Enriquének a határ a csillagos ég; Így is félig teli a pohár az Arsenalnál

E-újság
2026.05.31. 23:19

11-esekkel dőlt el a budapesti BL-döntő, a PSG megvédte címét; A Liverpool hálás Arne Slotnak, de megválik tőle

E-újság
2026.05.30. 23:55

A szombati Nemzeti Sportban 16 oldal a budapesti BL-döntőről!; Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

E-újság
2026.05.29. 23:45

Németh Hunor belenőtt a felnőttfutballba; ismét Bognár Tamás az NB I legjobb játékvezetője

E-újság
2026.05.28. 23:45
Ezek is érdekelhetik