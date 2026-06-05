Varga Barnabás duplájával győzelem Finnország ellen; Per Johansson: Olyan magas szintre jutottunk, amit korábban el sem képzeltem

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Varga Barnabás duplájával győzelem Finnország elleni felkészülési mérkőzésen. A sokáig teljesen egyoldalú felkészülési mérkőzés hajrájába ugyan hoztak némi izgalmat a finnek, de így is nyert a magyar válogatott, amelyben több újonc is bemutatkozott. Részletes beszámoló, elemzések, értékelések a szombati Nemzeti Sportban

Szuhodovszki Soma: Hittem benne, hogy egyszer visszatérek. Az MTK Budapest középpályása többek között a klubváltásról, a dzsolidzsóker-szerepről és a válogatottságról is beszélt Cserháti Andrásnak

Andoni Iraola: Kiváltság és felelősség a Liverpoolnál dolgozni. A Liverpool új menedzsere tudja, milyen nagyok az elvárások a klubnál, és azt sem bánja, hogy a következő hetekben a kulcsjátékosok helyett a fiatalokkal ismerkedhet meg. Smahulya Ádám írása

Florentino Pérez 150 millió euróért igazolna újabb világsztárt. A Real Madrid elnöke megígérte, ha nyer a vasárnapi elnökválasztáson, a Real Madrid történetének legdrágább igazolása következik. Judi Ádám háttéranyaga

Per Johansson: Olyan magas szintre jutottunk, amit korábban el sem képzeltem. Triplázásra készül a győri női kézilabdacsapat, amely 2019 után először nyerheti meg egymást követő három alkalommal a legrangosabb nemzetközi kupasorozatot. A kapus Hatadou Sako szerint sok múlik a koncentráción, míg a balátlövő Bruna de Paula élete legjobb hétvégéjére készül. A Nemzeti Sport szombati számában 4 oldalas összeállítás a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjéről

Pénteken motorhangoktól volt hangos a Balaton Park Circuit, a MotoGP mezőnye és a betétfutamok pilótái ugyanis ismét Balatonfőkajáron köröztek. Pénteken egy szabadedzést és egy edzést rendeztek a királykategória számára, a nap leggyorsabb pilótája Pedro Acosta volt. Beke Zsombor beszámolója

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