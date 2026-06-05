Győzelemmel kezdte női röplabda-válogatottunk az Európa-ligát

Bár az újdonsült Közép-európai Liga-győztes magyar csapat számított a találkozó esélyesének, de hazai pályán nem lehetett leírni a portugálokat, már csak azért sem, mert egy éve, Kaposváron is alaposan megnehezítették a mieink dolgát.

Ennek ellenére úgy tűnt, hogy repülőrajtot vesz válogatottunk, hiszen 4:1-et is mutatott az eredményjelző, a hazaiak azonban challenget kértek, amit meg is nyertek. Ettől kicsit megtorpantak a mieink, s gyorsan egyenlő lett az állás, 4:4 után azonban megint jött egy négyes magyar sorozat és ezt már nem tudták ledolgozni. A szett közepén egyre jobban belelendült a magyar csapat, amely a csak ebben a játékrészben kilencszer is eredményes Németh Anett vezérletével hatpontos előnyt dolgozott ki. A végjátékban sikerült egyre felzárkóznia a hazaiaknak, de így is a mieink jutottak szettlabdához, amelyet azonnal sikerült is kihasználniuk.

A második felvonást is válogatottunk irányította, amely 5:5-öt követően 6:1-es sorozatot produkált. Ezúttal azonban időben kapcsoltak a portugálok, s a szett közepéig két pontra is feljöttek. Egy sikeres magyar challenge után azonban megint magyar percek következtek és ugyan a végjátékban a hétpontos előny háromra fogyott, de Alessandro Chiappini időkérése után helyre áll a „világ rendje”.

A harmadik szett elején, 4:3-nál másodszor vezettek a hazaiak (először egyből a meccs első labdamenete után), nem sokkal később pedig már négy volt az előnyük – ezúttal hiába Alessandro Chiappini időkérése. Érezhetően hullámvölgybe került a csapat, a különbség pedig a játszma közepén hat pont is volt. Futottak a mieink az eredmény után, sikerült is visszazárkózni egyre, de a végjátékban így is néggyel vezettek már a portugálok. 22:18-nál más már feladta volna, de nem a mieink: 23-nál előbb egyenlítettek, majd ők jutottak meccslabdához. Itt a játékvezető a hazaiaknak ítélt pontot, azonban a mieink challenge-kérése sikeres volt, ez pedig egyben egy nagyon fontos győzelmet is jelentett.

A mieink legeredményesebbje természetesen Németh Anett lett, aki 26 pontig jutott. Válogatottunk nem sokat pihenhet, mert szombaton 18 órától Észak-Macedóniával csap majd össze Vila do Condéban.

RÖPLABDA, EURÓPA-LIGA

NŐK, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 3:0 (22, 20, 23)

Vila do Conde, 1850 néző. V: Sanchez Rodriguez (spanyol), dos Santos (ír)

MAGYARORSZÁG: Csereklye 2, Petrenkó 3, BOZÓKI-SZEDMÁK 10, KUMP 8, NÉMETH A. 26, Kiss L. 4. Csere: Kertész (liberó), Kiss G. 3, Kiss N. 1, Orosz. Szövetségi kapitány:Alessandro Chiappini

PORTUGÁLIA: M. Garcez 1, Maia 1, CAVALCANTI 10, Kavalenka 8, MONTEIRO 10, J. Garcez 5. Csere: Rodrigues (liberó), Figueiras, Lopes 6, Cassama 5. Szövetségi kapitány: Hugo Silva

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:1, 4:4, 8:4, 9:7, 14:8, 17:14, 19:17, 22:18, 23:22. 2. játszma: 3:1, 5:2, 5:5, 11:6, 13:10, 17:11, 19:12, 20:15, 22:19, 24:19. 3. játszma: 3:1, 3:4, 4:8, 6:9, 7:13, 13:15, 17:18, 18:22, 24:23