NHL: sima montreali siker a Buffalo ellen; már nem vezet a Golden Knights

ROCK PÉTER
2026.05.11. 08:36
Szemmel látható Cole Caufield megkönnyebbülése (Fotó: Getty Images)
NHL Montreal Canadiens Anaheim Ducks Vegas Golden Knights Buffalo Sabres
A Montreal Canadiens magabiztos győzelemmel ragadta magához a vezetést a Buffalo Sabres elleni főcsoport-elődöntőben, míg az Anaheim Ducks szoros mérkőzésen egyenlített a Vegas Golden Knights ellen az NHL rájátszásában.

Keleten a Montreal Canadiens hazai pályán 6–2-re ütötte ki a Buffalo Sabrest a párharc harmadik mérkőzésén, így összesítésben 2–1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó szériában.

A montrealiaknál Cole Caufield megtörte ötmeccses gólcsendjét: az alapszakaszban 51 találatig jutó támadó a második harmadban emberelőnyből szerezte a vezetést jelentő gólt, emellett egy gólpasszt is kiosztott. Caufield legutóbb még az első kör ötödik meccsén, a Tampa Bay Lightning ellen talált be.

Nyugaton jóval szorosabb összecsapást hozott az Anaheim Ducks és a Vegas Golden Knights negyedik mérkőzése. A Ducks 4–3-ra nyert hazai jégen, ezzel 2–2-re alakította az állást a párharcban.

Az anaheimieknél Beckett Sennecke és Alex Killorn egyaránt egy góllal és egy gólpasszal zárt, mellettük Mikael Granlund és Ian Moore is eredményes volt. A Ducks kapujában Lukás Dostál 18 védéssel segítette csapatát, míg Cutter Gauthier három asszisztot jegyzett.

NHL
RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK
Keleti főcsoport
Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 6–2
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1
Nyugati főcsoport
Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 4–3
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

 

