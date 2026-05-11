NHL: sima montreali siker a Buffalo ellen; már nem vezet a Golden Knights

Keleten a Montreal Canadiens hazai pályán 6–2-re ütötte ki a Buffalo Sabrest a párharc harmadik mérkőzésén, így összesítésben 2–1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó szériában.

A montrealiaknál Cole Caufield megtörte ötmeccses gólcsendjét: az alapszakaszban 51 találatig jutó támadó a második harmadban emberelőnyből szerezte a vezetést jelentő gólt, emellett egy gólpasszt is kiosztott. Caufield legutóbb még az első kör ötödik meccsén, a Tampa Bay Lightning ellen talált be.

Nyugaton jóval szorosabb összecsapást hozott az Anaheim Ducks és a Vegas Golden Knights negyedik mérkőzése. A Ducks 4–3-ra nyert hazai jégen, ezzel 2–2-re alakította az állást a párharcban.

Az anaheimieknél Beckett Sennecke és Alex Killorn egyaránt egy góllal és egy gólpasszal zárt, mellettük Mikael Granlund és Ian Moore is eredményes volt. A Ducks kapujában Lukás Dostál 18 védéssel segítette csapatát, míg Cutter Gauthier három asszisztot jegyzett.

NHL

RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK

Keleti főcsoport

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 6–2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1

Nyugati főcsoport

Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 4–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2