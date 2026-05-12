NHL: idegenbeli sikerével a főcsoportdöntő kapujában a Colorado Avalanche

2026.05.12. 07:51
Colorado Avalanche NHL Minnesota Wild
A Colorado Avalanche 5–2-re nyert a Minnesota Wild vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) nyugati főcsoport-elődöntőjében magyar idő szerint kedd hajnalban.

Az első két harmad után 1–1 volt az állás, de a harmadik játékrészben az Brock Nelsonék négy gólt rámoltak be a hazai kapuba, s csak egyet kaptak, így magabiztos sikert könyvelhettek el. A denveri együttes ezzel már 3–1-re vezet a párharcban, s hazai pályán vívhatja ki a főcsoportdöntőbe jutást.

NHL
RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK
Nyugati főcsoport
Minnesota Wild–Colorado Avalanche 2–5
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–3

 

