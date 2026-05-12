NHL: idegenbeli sikerével a főcsoportdöntő kapujában a Colorado Avalanche

Az első két harmad után 1–1 volt az állás, de a harmadik játékrészben az Brock Nelsonék négy gólt rámoltak be a hazai kapuba, s csak egyet kaptak, így magabiztos sikert könyvelhettek el. A denveri együttes ezzel már 3–1-re vezet a párharcban, s hazai pályán vívhatja ki a főcsoportdöntőbe jutást.

NHL

RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK

Nyugati főcsoport

Minnesota Wild–Colorado Avalanche 2–5

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–3