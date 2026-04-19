NHL: a 19 éves újonc is gólt ütött, öt év szünet után győzelemmel tért vissza a rájátszásba a Flyers

A keleti első Carolina nemcsak győzött, de le is nullázta az Ottawát: a két hazai gólt Logan Stankoven és Taylor Hall ütötte (mindkettejüknek volt egy-egy asszisztja is). Frederik Andersen az alapszakaszban mind a 35 olyan mérkőzésen kapott gólt, amelyiken kezdett, most azonban 22 védéssel elérte karrierje hatodik shutoutját NHL-rájátszásban (2–0).

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik – sőt alighanem ez lesz a legemlékezetesebb részlet –, hogy három másodperc elteltével meg kellett szakítani a játékot, mert a két csapatkapitány, a mindig harcias Brady Tkachuk (Ottawa) és a bunyóra általában nehezen kapható Jordan Staal (Carolina) egymásnak esett. Nem tartott sokáig a kölcsönös tekintélyteremtés szándékával kirobbantott, a közönséget azonnal tűzbe hozó ökölpárbaj, de járt érte az öt-öt perc kiállítás.

„(Tkachuk) kivételes, kemény jégkorongozó – mondta a meccs után Staal, akinek kulcsszerepe volt a hazai győzelemben. – Ilyen a rájátszás, és természetesen élvezem. Nagy kihívás az egész csapatunk számára, hogy féken tartsuk őt, ami általában nagyon nehéz feladat. Oké, az első győzelem megvan, de nagyon kell figyelnünk rá, nem szabad levegőt hagynunk neki, végig gondoskodnunk kell arról, hogy ne hozhassa a szokásos hatékony játékát.”

TKACHUK VS STAAL OFF THE OPENING FACEOFF TO START THE STANLEY CUP PLAYOFFS!!! 🥊



Jevgenyij Malkin egyszer egyenlíteni tudott, csapata, a Pittsburgh mégis hazai vereséggel kezdte a rájátszást: a harmadik harmad közepén Travis Sanheim újra vezetést szerzett a Philadelphiának, majd a végső dudaszóhoz közeledve a 19 éves Porter Martone is betalált a hazai kapuba. A folytatásban a Penguinsnek már csak a különbség minimalizálására futotta. Miközben a mindössze a 10. NHL-mérkőzését játszó újonc Martone most esett át a tűzkeresztségen, az egy asszisztot is jegyző Malkin már a 68. gólját lőtte rájátszásban pittsburghi színekben. A Philadelphia győzelemmel tért vissza a rájátszásba ötévnyi távollét után (2–3).

A Dallas valamivel jobb mérleggel zárta az alapszakaszt, mint a Minnesota, ennek fényében különösen indult a párharcuk: a 2015 óta a rájátszás első körében mindig (nyolcszor) kieső Wild már-már kiütéses győzelmet aratott. Matt Boldy és Joel Eriksson Ek két-két góllal és egy-egy assziszttal vette ki a részét a fényes sikerből, Kirill Kaprizov és Ryan Hartman is a kapuba talált, Mats Zuccarello három asszisztot jegyzett, míg Jesper Wallstedt 27 védéssel támasztotta meg a minnesotai csapatot élete első NHL-playoffmérkőzésén (1–6).

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, 1. MÉRKŐZÉSEK

Keleti főcsoport

Carolina Hurricanes–Ottawa Senators 2–0

Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers 2–3

Nyugati főcsoport

Dallas Stars–Minnesota Wild 1–6

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.