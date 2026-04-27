A Colorado söpréssel zárta le Anze Kopitar, a szlovén legenda húszéves NHL-karrierjét

LOS ANGELES–COLORADO 1–5. Két harmad után még volt esélyük a a hazaiaknak, hogy nyerjenek egy mérkőzést a párharcban, de a harmadik periódus első felében, három perc leforgása alatt Nicolas Roy és Devon Toews is a kapujukba talált, és 1–4-ről már nem volt visszaút. Nathan MacKinnon két góllal és egy assziszttal járult hozzá a győzelemhez, és ütött egy gólt Cale Makar is. Az alapszakaszt megnyerő denveriek a következő körben a 2–2-re álló Dallas–Minnesota párharc győztesével találkoznak. A Kings csapatkapitánya, a 38 éves Anze Kopitar – aki az első szlovén hokis volt az NHL-ben – már korábban jelezte, hogy a mostani szezon végén visszavonul. A kétszeres Stanley-kupa-győztes (2012, 2014), ötszörös All Star-válogatott csatár az alapszakaszban 1316 pontot gyűjtött, ezzel a klub örökranglistájának első helyén állva zárta le húszéves NHL-karrierjét.

Anze Kopitar leaves the ice for the final time in his NHL career 🩶

BOSTON–BUFFALO 1–6. A Sabres olyan erős első harmadot produkált, hogy sejthető volt, meglesz a harmadik győzelme; a 4–0-s vezetés meg is hozta a gyümölcsét, a buffalóiaknak – akik a harmadik harmadban, nem egészen másfél perc alatti duplájukkal hatgólosra növelték előnyüket – már csak egy siker kell a továbbjutáshoz. Josh Doan, Alex Tuch, Peyton Krebs és Bowen Byram egyaránt egy-egy góllal és assziszttal járult hozzá a meggyőző diadalhoz, Alex Lyon 23 védéssel támasztotta meg a csapatot.

MONTREAL–TAMPA BAY 2–3. A gól nélküli első harmadot követően a hazaiak kétszer is betaláltak, jól haladtak a harmadik győzelmük felé, csakhogy a 40. percben Jake Guentzel szépített, és ezzel visszaadta a Lightning hitét. Leginkább Brandon Hagel talált magára, két gólt ütött a záró játékrészben, csapata ezzel megfordította a meccset, a párharcot pedig kiegyenlítette. Guentzel a gólja mellett egy assziszttal is a jegyzőkönyvbe került, Nyikita Kucserov és J. J. Moser két gól előkészítésében vett részt, Andrej Vasziljevszkij 16 lövést hárított a tampai kapuban.

ANAHEIM–EDMONTON 4–3. Kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza az Anaheim is: az első harmad után az Oilers 2–0-ra vezetett, sőt a harmadikban Evan Bouchard ismét előnyhöz juttatta a vendégeket, de erre is jött a válasz, Jeffrey Viel góljával a Ducks hosszabbításra mentette a meccset. A ráadás harmadik perce hozta meg a döntést: Ryan Poehling lövése nyomán a korong Darnell Nurse-ről pattant a kapu irányába, és Tristan Jarry lábvédője alatt, ha csupán milliméterekkel is, a videós ellenőrzés tanúsága szerint átcsúszott a gólvonalon. Az anaheimieknek már csak egy győzelem hiányzik a továbbjutáshoz.

Keletről eddig csak a Carolina Hurricanes jutott főcsoport-elődöntőbe.

NHL, RÁJÁTSZÁS

1. KÖR, NEGYEDIK MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Boston Bruins–Buffalo Sabres 1–6

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–3

Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 2–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

NYUGATI FŐCSOPORT

Los Angeles Kings–Colorado Avalanche 1–5

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 0–4

Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 4–3, h. u.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–1