NHL: Philadelphiában folytatta a menetelést a Hurricanes, egy meccsre a továbbjutástól

A Hurricanes az idei rájátszásban még veretlenként látogatott Philadelphiába a Flyers elleni párharc harmadik mérkőzésére, és az első harmad hajrájában Jordan Staal emberelőnyös góljával vezetést szerezve jelezte, hetedik playoffmeccsén sem szeretne vereséget szenvedni. A középső játékrészben Trevor Zegras egyenlített, de a harmad utolsó négy percére fordulva Jalen Chatfield révén emberhátrányban újra előnyre tett szert a Hurricanes. A záró felvonásban már nem volt visszaút a Flyersnek, előbb emberfórból Andrej Szvecsnyikov, majd a játékrész középső harmadában Nikolaj Ehlers lőtt gólt, így 4–1-re nyertek a vendégek.

A Carolina a 13. csapat az NHL történetében, amely egy rájátszást hét győztes mérkőzéssel kezd, legutóbb a New York Rangers volt képes hasonlóra a 2023–24-es idényben.

NHL

RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 1–4

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Carolina Hurricanes javára.