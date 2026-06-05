Gyászol a kaposvári futball: 35 évesen elhunyt Horváth Tamás

Horváth Tamás a Mézga Focisuliban kezdte pályafutását, majd a Kaposvári Rákóczi utánpótlásában nevelkedett. A középpályás a második csapatban nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, és 2010-ben az NB I-ben is bemutatkozhatott. Első élvonalbeli mérkőzésén a Diósgyőr ellen lépett pályára, amikor Prukner László a 72. percben küldte játékba.

A csupa szív futballista összesen 31 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt a Rákóczi színeiben, egy gólt szerzett. Találata különösen emlékezetes maradt a kaposvári szurkolóknak, hiszen annak köszönhetően a Rákóczi három ponttal térhetett haza Diósgyőrből.

Pályafutását egy váratlanul felfedezett súlyos betegség törte derékba. Az agydaganatot 2014-ben diagnosztizálták nála, amikor egy szerencsés véletlen nyomán fény derült az egészségügyi problémára. Bár játékosként már nem térhetett vissza a pályára, nem szakadt el a labdarúgástól: edzőként dolgozott a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián, majd a PMFC utánpótlásában is.

A Kaposvári Rákóczi elnöke, Prukner László megrendülten emlékezett egykori játékosára.

„Egy fiatalember halálát mindig nehéz feldolgozni, főleg, ha egy olyan emberről beszélünk, mint amilyen Tomi volt. Az elvesztése értetlenséggel és fájdalommal tölt el mindenkit. Tudtuk, hogy régóta küzd a betegségével, de az életben is ugyanolyan nagy harcos volt, mint a pályán” – idézte a klub közleménye az egykori vezetőedzőt.

A Kaposvári Rákóczi FC vasárnap 18 órakor gyertyagyújtással emlékezik meg egykori játékosáról a Rákóczi Stadionban.

Horváth Tamás 35 évet élt.