Nemzeti Sportrádió

NHL: idegenbeli Vegas-sikerrel indult a csata a Stanley-kupáért

K. Zs.K. Zs.
2026.06.03. 07:25
Tomás Hertl a győztes gólt üti (Fotó: Getty Images)
Címkék
Vegas Golden Knights NHL Itt van Amerika! Carolina Hurricanes
A Vegas Golden Knights az 57. percben lőtt góllal 5–4-re nyert a Carolina Hurricanes otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjének magyar idő szerint szerda hajnalban lejátszott első mérkőzésén.

Rögtön az első lövésből vezetést szereztek a hazaiak, a dán Nikolaj Ehlers saját harmadából indulva robbant előre, és nem hibázott. A 25. másodperces gól minden idők harmadik leggyorsabb találata döntő nyitányon. Az első harmad derekán ugyancsak Ehlers ugrott ki a leshatáron, és Carter Hart kapust kicselezve növelte az előnyt. Az 1989-es döntő első meccsén fordult elő még, hogy egy játékos a nyitó harmadban duplázzon, akkor Al MacInnis (Calgary) talált be kétszer.

A rossz kezdés nem fogta meg a vendégeket, Shea Theodore előbb távolról szépített, majd a második harmad első cseréjében az orosz Ivan Barbasov középről nem hibázott. A 25. percben a svéd William Karlsson maradt üresen, a térdelő dán Frederik Andersen mellett lőtt a kapuba, és ekkor már a Golden Knights vezetett. Jordan Staal jobb felső sarkos bombával egyenlített.

A 3–3-ról induló harmadik harmad második percében a kapu elé bemozgó Brett Howden remek passzt kapott Theodore-tól, és megint a vendégeknél volt az előny. Az 52. percben Shayne Gostisbehere a támadó zónában elhozott buli után lőtte ki a kapu jobb oldalát, de nem sokáig maradt 4–4, mert egy szép forgatás végén az 57. percben Tomás Hertl üresen maradt, és a jobb felső sarokba bombázott.

A párharc következő mérkőzését ugyancsak Raleigh-ben rendezik két nap múlva.

Minkét gárda fennállása második bajnoki címére hajt; a rájátszásban ezt megelőzően három párharcban csak egyetlen meccset veszítő Carolina 2006-ban, míg a hetedik szezonját futó Vegas 2023-ban tudta megnyerni a Stanley-kupát.

NHL, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 4–5 (2–1, 1–2, 1–2)
G: Ehlers (1., 13.), Staal (33.), Gostisbehere (52.), ill. Theodore (14.), Barbasov (21.), Karlsson (25.), Howden (42.), Hertl (57.)
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 0–1

(MTI)

Amerikai sportok
2026.04.19. 13:45

NHL-RÁJÁTSZÁS, 2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Szokás szerint tizenhat csapat vágott neki a Stanley-kupáért zajló playoffnak.

 

Vegas Golden Knights NHL Itt van Amerika! Carolina Hurricanes
Legfrissebb hírek

NHL: ismét győzött, így bejutott a döntőbe a Carolina Hurricanes

Amerikai sportok
2026.05.30. 08:21

Gyász: elhunyt a négyszeres Stanley-kupa-győztes Claude Lemieux

Jégkorong
2026.05.28. 21:04

Négygólos montréali sikerének köszönhetően egy lépésre a nagydöntőtől a Hurricanes – videó

Amerikai sportok
2026.05.28. 07:06

NHL: söprés nyugaton, a Golden Knights az első döntős

Amerikai sportok
2026.05.27. 07:47

NHL: ismét hosszabbítás után nyert, előnyben a Hurricanes a keleti döntőben

Amerikai sportok
2026.05.26. 07:32

NHL: háromgólos hátrányból fordított a Golden Knights

Amerikai sportok
2026.05.25. 08:56

A Spurs 82 ponton tartotta a címvédőt, egyenlített a nyugati döntőben – videó

Amerikai sportok
2026.05.25. 07:40

A Cavs sem tudta lelassítani a Knickset; a keretmélység jelenti a különbséget az OKC–Spurs párharcban

Amerikai sportok
2026.05.24. 11:22
Ezek is érdekelhetik