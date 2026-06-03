NHL: idegenbeli Vegas-sikerrel indult a csata a Stanley-kupáért

Rögtön az első lövésből vezetést szereztek a hazaiak, a dán Nikolaj Ehlers saját harmadából indulva robbant előre, és nem hibázott. A 25. másodperces gól minden idők harmadik leggyorsabb találata döntő nyitányon. Az első harmad derekán ugyancsak Ehlers ugrott ki a leshatáron, és Carter Hart kapust kicselezve növelte az előnyt. Az 1989-es döntő első meccsén fordult elő még, hogy egy játékos a nyitó harmadban duplázzon, akkor Al MacInnis (Calgary) talált be kétszer.

A rossz kezdés nem fogta meg a vendégeket, Shea Theodore előbb távolról szépített, majd a második harmad első cseréjében az orosz Ivan Barbasov középről nem hibázott. A 25. percben a svéd William Karlsson maradt üresen, a térdelő dán Frederik Andersen mellett lőtt a kapuba, és ekkor már a Golden Knights vezetett. Jordan Staal jobb felső sarkos bombával egyenlített.

A 3–3-ról induló harmadik harmad második percében a kapu elé bemozgó Brett Howden remek passzt kapott Theodore-tól, és megint a vendégeknél volt az előny. Az 52. percben Shayne Gostisbehere a támadó zónában elhozott buli után lőtte ki a kapu jobb oldalát, de nem sokáig maradt 4–4, mert egy szép forgatás végén az 57. percben Tomás Hertl üresen maradt, és a jobb felső sarokba bombázott.

Vegas goal!



Scored by Tomas Hertl with 03:24 remaining in the 3rd period.



Assisted by Colton Sissons and Shea Theodore.



Carolina: 4

Vegas: 5#VGKvsCAR #SoundTheSiren #ForgedInGold pic.twitter.com/mRITQC69yV — NHL Goals (@nhl_goal_bot) June 3, 2026

A párharc következő mérkőzését ugyancsak Raleigh-ben rendezik két nap múlva.

Minkét gárda fennállása második bajnoki címére hajt; a rájátszásban ezt megelőzően három párharcban csak egyetlen meccset veszítő Carolina 2006-ban, míg a hetedik szezonját futó Vegas 2023-ban tudta megnyerni a Stanley-kupát.

NHL, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 4–5 (2–1, 1–2, 1–2)

G: Ehlers (1., 13.), Staal (33.), Gostisbehere (52.), ill. Theodore (14.), Barbasov (21.), Karlsson (25.), Howden (42.), Hertl (57.)

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 0–1

(MTI)