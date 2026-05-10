NHL: dupla söpréssel döntős keleten a Hurricanes

A Carolina az NHL történetének mindössze ötödik csapata, amely egymás után két 4–0-s összesített sikerrel menetelt egészen a főcsoportdöntőig, azaz a rájátszás első két körét egyaránt söpréssel nyerte meg. Az előző együttes, amely ugyanerre volt képes, 1985-ben az Edmonton Oilers volt, az a gárda az első kilenc meccsén győzött a rájátszásban. Nyolc sikerrel ezen kívül 1952-ben a Detroit Red Wings, 1960-ban a Montreal Canadiens, 1969-ben a St. Louis Blues startolt a playoffban.

A Hurricanes kapusa, a dán Frederik Andersen a negyedik olyan kapus lett az NHL történetében, aki két, vagy annál kevesebb gólt kapott a rájátszásban vívott első nyolc meccsén, s az első az 1969-ben a St. Louis kapuját védő Jacques Plante után.

A Carolina ellenfele a keleti döntőben a Buffalo Sabres vagy a Montreal Canadiens lesz.

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 2–3 – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Hurricanes javára

Minnesota Wild–Colorado Avalanche 5–1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Avalanche javára