Nemzeti Sportrádió

NHL: dupla söpréssel döntős keleten a Hurricanes

2026.05.10. 09:45
null
A Carolina Hurricanes játékosainak öröme (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche Philadelphia Flyers NHL Minnesota Wild Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes 3–2-es győzelmet aratott a Philadelphia Flyers vendégeként az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásnak legutóbbi játéknapján, ezzel a második párharcában is 4–0-s összesítéssel diadalmaskodva jutott be a Keleti főcsoport döntőjébe.

A Carolina az NHL történetének mindössze ötödik csapata, amely egymás után két 4–0-s összesített sikerrel menetelt egészen a főcsoportdöntőig, azaz a rájátszás első két körét egyaránt söpréssel nyerte meg. Az előző együttes, amely ugyanerre volt képes, 1985-ben az Edmonton Oilers volt, az a gárda az első kilenc meccsén győzött a rájátszásban. Nyolc sikerrel ezen kívül 1952-ben a Detroit Red Wings, 1960-ban a Montreal Canadiens, 1969-ben a St. Louis Blues startolt a playoffban.

A Hurricanes kapusa, a dán Frederik Andersen a negyedik olyan kapus lett az NHL történetében, aki két, vagy annál kevesebb gólt kapott a rájátszásban vívott első nyolc meccsén, s az első az 1969-ben a St. Louis kapuját védő Jacques Plante után.

A Carolina ellenfele a keleti döntőben a Buffalo Sabres vagy a Montreal Canadiens lesz.

NHL
RÁJÁTSZÁS, 2. KÖR
Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 2–3 – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Hurricanes javára
Minnesota Wild–Colorado Avalanche 5–1
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az Avalanche javára

 

Colorado Avalanche Philadelphia Flyers NHL Minnesota Wild Carolina Hurricanes
Legfrissebb hírek

NHL: simán egyenlített a Montreal; Marner vezérletével előnyben a Vegas

Amerikai sportok
23 órája

NHL: Philadelphiában folytatta a menetelést a Hurricanes, egy meccsre a továbbjutástól

Amerikai sportok
2026.05.08. 08:09

NHL: az Anaheim elvette a Vegas pályaelőnyét a főcsoport-elődöntőben

Amerikai sportok
2026.05.07. 08:43

NHL: MacKinnon nagy estéje után került kétmeccses előnybe a Colorado

Amerikai sportok
2026.05.06. 08:25

NHL: a ráadásban csikarta ki párharca második sikerét a Hurricanes, győzelemmel kezdett a Vegas is a második körben

Amerikai sportok
2026.05.05. 07:58

NHL: kilenc lövés is elég volt a Montreal továbbjutásához

Amerikai sportok
2026.05.04. 07:26

NHL: kitart a lendület, a Carolina sima győzelemmel kezdte a rájátszás második körét

Amerikai sportok
2026.05.03. 10:20

NHL: tizenkilenc év után újra párharcot nyert a rájátszásban a Buffalo

Amerikai sportok
2026.05.02. 09:21
Ezek is érdekelhetik